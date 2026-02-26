Вечерний@Калининград: финальная речь, мужская активность и предвкушение выходных

Главной темой четверга бесспорно стало последнее судебное заседание по делу экс-ректора БФУ Александра Федорова и его бывшего зама Елены Мялкиной, обвиняемых в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Заседание продолжалось более шести часов, и за это время свои позиции высказали все стороны процесса.

В частности, сторона обвинения запросила для Фёдорова 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и 900 тыс. руб. штрафа, для Мялкиной — четыре года колонии общего режима и 700 тыс. руб. штрафа. В свою очередь, защита экс-ректора высказалась по поводу не очень качественного следствия, а адвокаты Мялкиной попросили переквалифицировать ее дело в пособничество, поскольку она «не получила ни копейки из этих денег» и была зависима от бывшего ректора. В заключение заседания право на «последнее слово» получили сами обвиняемые. Подробности — в нашей публикации. Ну, а окончательная точка в этом деле, как ожидается, будет поставлена уже в эту пятницу, когда суд вынесет приговор.





Кстати, о пятнице. До нее остаются считанные часы, а это значит, что и выходные близко, а значит, пришло время строить планы на свободные от работы дни. В последние дни февраля в регионе выступят заслуженный артист РФ Сергей Пенкин, итальянский оперный певец Алессандро Сафина, пройдут вечера русского рока и живой музыки. В первый день весны в Калининграде появится Владимир Пресняков, а в светлогорском «Янтарь-холле» будет представлено танцевальное шоу Tango Amore. О музыкальных программах, выставках и клубных событиях рассказываем подробно в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда».

В продолжение темы выходных. Уже в конце следующей недели всех нас ждет второй по счету «гендерный» праздник, на сей раз посвященный прекрасной половине человечества. Правда, если верить опросу, проведенному финтех-компанией «ЮMoney», в России мужчины празднуют 8 Марта куда активнее женщин. Этот день отмечают 50% мужчин, тогда как среди женщин показатель составляет лишь 38%. Мы решили выяснить, как обстоит дело с Международным женским днем в Калининградской области и запустили свой собственный опрос. Его итоги несколько отличаются от показателей «большой России». Принять участие в опросе, а заодно посмотреть результаты можно в нашем телеграм-канале по ссылке.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»