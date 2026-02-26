Опрос: мужчины празднуют 8 Марта активнее женщин

В России мужчины празднуют 8 Марта активнее женщин. Этот день отмечают 50% мужчин, тогда как среди женщин показатель составляет лишь 38%. Об этом сообщает финтех-компания ЮMoney.

«Мужчины относятся к празднованию 8 Марта более ответственно: обязательно отмечают этот день 50% мужчин, тогда как среди женщин показатель составляет лишь 38%. Это может говорить о том, что для мужчин праздник остаётся важным ритуалом проявления заботы, в то время как женщины всё чаще воспринимают его как повод для встречи с подругами (40% женщин покупают подарки именно им) или просто как дополнительный выходной», — пояснили аналитики.

Самая популярная сумма расходов на подарок варьируется в диапазоне от 3 до 7 тыс. рублей — столько готовы потратить 29% мужчин и женщин. Более бюджетный вариант (от 1 до 3 тыс. рублей) выбирают 36% мужчин и 23% женщин.

Большинство мужчин (48%) при выборе подарка по-прежнему полагаются на собственный вкус, и лишь треть (34%) решается спросить напрямую, что нужно женщине. Такая стратегия сюрприза часто приводит к несовпадениям.

Опрос демонстрирует «устойчивый тренд» на отказ от «пылесборников»: почти половина опрошенных женщин (49%) заявили, что не хотели бы получить сувениры. Это перекликается с общим трендом на осознанное потребление: бессмысленные статуэтки больше не вызывают умиления, а скорее раздражают, отмечают аналитики.

В антирейтинг также попали предметы быта. Несмотря на укоренившиеся стереотипы, 23% мужчин считают, что сковородки и кастрюли — не лучший способ поздравить с праздником. 20% женщин расстроятся, получив такой подарок, а 17% не оценят курсы по домоводству.

Кроме того, 31% мужчин и 26% женщин назвали эмодзи-букеты или открытки в мессенджерах одними из самых неудачных способов проявить внимание. Эксперты связывают это с «девальвацией эмоций»: в эпоху цифровизации индивидуальный подход ценится выше, чем быстрая реакция в мессенджере.





Статистика предпочтений россиянок указывает на «рост прагматизма», добавляют аналитики. 46% женщин хотели бы получить в подарок деньги, чтобы самостоятельно распорядиться бюджетом, но такой подарок делают лишь 35% мужчин. 38% были бы рады ювелирным украшениям (дарят их 22% мужчин). 36% мечтают о новом смартфоне или ноутбуке, однако дарят их только 10% мужчин.



Классический набор «цветы и конфеты», который выбирают 70% мужчин, теряет актуальность: лишь 30% женщин назвали его желанным, а 20% останутся недовольны таким «стандартным» подходом.

30% женщин признались, что их огорчит слишком формальный подарок, а четверть расстроятся из-за презента с неприятным намёком — например, весов или абонемента в спортзал.

«Главным критерием успешного подарка остаётся не его цена, а эмоциональный посыл. По мнению 78% мужчин и 47% женщин, внимание важнее содержимого коробки. Однако само понятие „внимание“ изменилось: теперь это не просто факт поздравления, а доказательство того, что даритель знает вкусы и потребности человека», — подчеркивают аналитики.

В опросе, проведённом на сайте ЮMoney в феврале 2026 года, приняли участие более 1500 пользователей сервиса из разных регионов России преимущественно в возрасте от 35 до 44 лет.