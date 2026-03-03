Вечерний @Калининград: «Кронпринц», сенаторы и приговор водителю

День в регионе начался с новостей вокруг казарм «Кронпринц» на Литовском валу — и довольно нервных для десятков арендаторов. Предприниматели сообщили «Новому Калининграду», что получили письма с требованием освободить помещения федеральной части комплекса до 6 марта. По их словам, речь идет более чем о 70 представителях малого бизнеса и общественных организаций — от мастерских и студий до музея и клубов, некоторые из которых занимали и обустраивали свои помещения 20 лет и больше. Арендаторы опасаются, что без эксплуатации историческое здание быстро начнет разрушаться.



Позже свою позицию озвучила Корпорация развития Калининградской области. Там заявили, что после расторжения договоров прежним собственником (на минуточку представителем федеральных властей) новые соглашения ни с кем не заключались, а значит, использование помещений сейчас считается незаконным. Кроме того, утверждают чиновники, обследование выявило серьезные проблемы с инженерными сетями и пожарной безопасностью, поэтому доступ решили ограничить. В Корпорации заявили, что готовы к диалогу с пользователями помещений — подробнее об ответе КРКО читайте на сайте.





Тем временем в Совете Федерации прошел первый «день Калининградской области», где регион одновременно хвалили и немного стыдили. Губернатор Алексей Беспрозванных выступил перед сенаторами с традиционной уже речью, заявив, что экономика области преодолела санкционный спад и вышла на устойчивый рост: обрабатывающая промышленность, по его словам, уже показывает темпы выше среднероссийских, а туристический поток вырос на 12%. При сохранении динамики регион к 2028 году может стать бездотационным — подробнее об оптимистичном отчете губернатора рассказываем отдельно.

Однако за экономическим оптимизмом последовал более приземленный разговор — о лекарствах. Глава региона сообщил, что расходы областного бюджета на лекарственное обеспечение выросли до 3,1 млрд рублей и продолжают расти в том числе из-за логистики. Губернатор предложил закрепить правила определения федеральных расходов на лекарственное обеспечение на уровне не менее 30% фактических расходов субъектов Российской Федерации в отчетном году. Не обошлось и без уже традиционной для Калининграда темы — авиаперевозок. Сенаторы заявили, что для региона требуется «эксклюзивное решение» по субсидированию билетов. Идея заключается в том, чтобы жители могли покупать льготные билеты на любые удобные рейсы, а авиакомпании уже потом получали компенсации от государства. Почему нынешних средств хватает ненадолго и что предлагают изменить — читайте полностью на нашем сайте.

Самым эмоциональным выступлением отметился глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов, который после поездки на калининградском трамвае заявил, что тот «ездит уже не по рельсам, а по земле». «По камням, которые там уложены были при царе Горохе. Ну стыдоба!» — сообщил Артамонов, не уточнив, правда, кого именно имел в виду под царём Горохом. По его словам, реконструкцию «трамвайного хозяйства» нужно финансировать напрямую из бюджета, без концессий, чтобы избежать удорожания проекта. О вечнозеленой теме Калининградской области читайте также на нашем сайте.





В Центральном районном суде сегодня поставили точку в резонансной истории. Центральный районный суд вынес приговор по делу о ДТП на улице Банковской, где осенью прошлого года погиб 10-летний школьник. Водителя грузовика признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности. Ему назначили два года колонии-поселения и на тот же срок запретили управлять транспортом. Приговор пока не вступил в законную силу — подробности дела можно прочитать на сайте.





И напоследок — немного про рынок труда. В свежем обзоре вакансий «Нового Калининграда» на этой неделе среди самых высокооплачиваемых предложений оказались юрисконсульт, токарь, автослесарь и электромонтер, а среди более доступных — оператор станка, администратор спортцентра и рабочий зеленого хозяйства. Где обещают платить до 200 тысяч рублей и куда берут без опыта — в нашем традиционном обзоре вакансий.

Текст: Карина Захарийчук, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»