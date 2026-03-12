Вечерний@Калининград: миллиард от застройщика, исповедь режиссера и опять выходные

Специализированный застройщик «Эталон Калининград Отрадное», реализующий проект застройки 23 га на берегу Балтийского моря в Отрадном, в течение трех лет должен пожертвовать областной Фармацевтической компании 1 млрд руб. на приобретение лекарств для льготников. Первый «транш» был сделан еще в феврале.

Это следует из ответа правительства региона на информационный запрос «Нового Калининграда» относительно информации о нехватке в 2025 году средств на приобретение лекарств для льготников. На участке побережья построят пансионат, гостиничный и жилой комплексы. Также застройщик должен будет возвести школу первой ступени обучения с дошкольным отделением на территории Светлогорского городского округа.





