Вечерний @Калининград: некомплект полиции, местное самоустранение и вакансии

Калининградская полиция вновь напомнила о кадровом дефиците. На заседании комиссии Горсовета по местному самоуправлению и социальной политике начальник ОМВД по Ленинградскому району Игорь Козак сообщил, что некомплект личного состава достигает 35%: при штатной численности 343 аттестованных сотрудников не хватает 120 человек. По его словам, проблема напрямую влияет на реагирование на заявления и сообщения граждан, несмотря на предпринимаемые меры по поиску новых сотрудников.

Похожая ситуация, как выяснилось, и в Центральном районе. Согласно докладу начальника ОМВД, не явившегося на заседание комиссии, который оказался в распоряжении «Нового Калининграда», некомплект там составляет 29% — это 102 сотрудника при штатной численности 327 человек. Руководство отдела признает, что кадровый дефицит «негативно отражается на работе всего отдела». При этом в Московском районе, судя по отчету начальника ОМВД, оперативная обстановка остается «стабильной и контролируемой», а о нехватке сотрудников в докладе не упоминалось — подробнее читайте на сайте.





Тем временем в нашем разделе «Есть мнение» вышла колонка, в которой журналист Оксана Майтакова рассуждает об отсутствии контакта между властью и людьми. Уход от прямого диалога с жителями, самоустранение от проблем горожан, жизнь по какому-то собственному параллельному сценарию, в котором нет простых людей — вот то, что мы наблюдаем последние несколько лет на уровне так называемого местного самоуправления. Того самого, которое было призвано максимально приблизить власть к жителям — полный текст колонки доступен на сайте.





И под конец — немного про рынок труда. В еженедельном обзоре вакансий в разделе «Работа» «Нового Калининграда», среди самых высокооплачиваемых предложений недели оказались электромонтер, бухгалтер, сборщик, оператор котельной и повар-универсал. Работодатели обещают до 100 тыс. руб. за работу с электрооборудованием, до 102 тысяч — сборщикам без опыта, а повару-универсалу готовы платить около 70 тыс. Где ищут сотрудников, кого готовы обучать с нуля и какие вакансии предлагают неполную занятость — в традиционном обзоре вакансий на сайте.

Текст: Карина Захарийчук, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»