Вечерний@Калининград: неторопливость инвестора, авиабилетный вопрос и 90-е

Сквер около Калининградского морского рыбопромышленного колледжа (на перекрестке Краснооктябрьской и Ленинского проспекта напротив «Атлантики») закрыли на «редевелопмент» ещё в августе 2025 года. Благоустройство сквера — это так называемая социальная нагрузка группы компаний «Эталон», вошедшей в число инвесторов, крупные проекты которых по застройке прибрежной территории в Отрадном были одобрены инвестсоветом при губернаторе.

Территория огорожена забором, стволы деревьев укутаны, чаша фонтана советских времён демонтирована, вокруг груды земли, осколки кирпичей и обломки бетона с арматурой . Между тем с официального старта работ прошло уже больше полугода. Торжественное открытие же было запланировано на 7 апреля, однако, судя по масштабам «раскопок» у КМРК, прогуляться по скверу получится очень и очень нескоро. «Новый Калининград» разбирался, что происходит с этой территорией и что пообещали инвесторы в обмен на застройку побережья. Подробности — по ссылке.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин пообещал главе Совета Федерации Валентине Матвиенко отработать задачу, которая касается покупки калининградцами и обучающимися в регионе студентами субсидированных авиабилетов «по факту». Об этом Никитин сказал на встрече с сенаторами, которая прошла в Совфеде. Вопрос поднял калининградский сенатор Александр Шендерюк-Жидков, ранее уже предлагавший ввести для жителей области возможность покупать субсидированные билеты в любое удобное для них время и на любой удобный рейс, а не заранее, когда билеты поступают в продажу и раскупаются всего за несколько дней.

Инициатива действительно хороша, однако возникает вопрос: «А как скоро это будет реализовано?» В любом случае ограниченное количество субсидированных билетов должно скоро появиться в продаже. Даже интересно: как скоро их раскупят? Три дня, неделя или две?

Депутатам калининградского Горсовета, заседавшим во вторник, 17 марта, в комиссии по местному самоуправлению и социальной политике, их коллеги из «левого крыла» внезапно предложили оценить видеоролик с избиением человека, который снял на улице Багратиона депутат Сергей Севостьянов. Формат заседания тут же вышел за привычные рамки, однако возражать никто не стал. За превращением депутата в блогера наблюдал корреспондент «Нового Калининграда».

В традиционном дайджесте прессы, перелистывая подшивки «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка» за 1991 год, продолжаем вспоминать, чем жила Калининградская область 35 лет назад. На очереди — третья неделя марта, которая запомнилась визитом Бориса Ельцина и 82-летней обитательницей бастиона «Грольман».

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»; в материале также использовано фото с телеграм-канала Сергея Севостьянова

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter