Вечерний @Калининград: дачи под дорогу, минус школы и рынок вакансий

В Калининграде садоводы СНТ «Сад-9» опасаются лишиться своих домов из-за планов по строительству улицы Благовещенской. Как выяснил «Новый Калининград», в рамках подготовки нового генерального плана города более сотни участков в районе Московского проспекта могут попасть под изъятие для муниципальных нужд. По словам жителей, дорогу планируют соединить с улицами Маршала Покрышкина и Суздальской, а вдоль нее предполагается пустить трамвайную линию и построить депо.



Собственники участков утверждают, что некоторые дома приобретались в ипотеку, а о возможном сносе люди узнали уже спустя несколько лет после переезда. Власти, по их словам, пока не называют даже ориентировочные суммы компенсаций, обещая выкуп по рыночной стоимости. При этом решение об изъятии участков может быть принято вплоть до 2031 года, из-за чего жители говорят, что фактически живут «как на пороховой бочке». Садоводы направляют обращения в различные инстанции и просят хотя бы сократить ширину будущей магистрали, чтобы сохранить часть застройки — подробнее читайте на нашем сайте.





Тем временем в регионе пересматривают планы по развитию школьной инфраструктуры. Из государственной программы «Образование» предлагают исключить строительство девяти школ и учебных корпусов — как в Калининграде, так и в муниципалитетах области. Среди них объекты в Южном жилом районе, на Аллее Чемпионов, в Черняховске, Ласкино и других населенных пунктах. Одновременно меняется и общий объем финансирования программы: он сокращается с 21,3 млрд до 14,1 млрд руб. В обновленном списке проектов на федеральное софинансирование остаются лишь два школьных объекта — в Большом Исаково и новый корпус в Зеленоградске. Подробнее об изменениях в госпрограмме читайте на нашем сайте.





И под конец — про рынок труда. В свежем обзоре вакансий «Нового Калининграда» среди самых высокооплачиваемых предложений недели оказались подсобные рабочие, инженер-электрик и слесарь механосборочных работ. Так, рабочим на вахте готовы платить более 114 тыс. руб. в месяц, слесарям — до 150 тыс., а инженеру по обслуживанию городских фонтанов предлагают зарплату до 99 тыс. руб. В подборке также есть вакансии без опыта и с неполной занятостью — от дежурного по бассейну до вахтера и грузчика-комплектовщика. Полный список предложений — в еженедельном обзоре на нашем сайте.

Текст: Карина Захарийчук, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»