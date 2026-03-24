Из госпрограммы «Образование» вычёркивают строительство девяти школ (список)

Из государственной программы Калининградской области «Образование» планируют убрать строительство девяти школ в областном центре и муниципальных образованиях. Это следует из проекта поправок в программу, опубликованных на сайте правительства. Обсуждение проекта завершается 26 марта 2026 года.

«Новый Калининград» сравнил действующую версию госпрограммы, утвержденную в 2024 году, и новые поправки. Из списка исчезли объекты, которые планировались к участию в следующих отборах на получение средств федерального бюджета со сроками строительства в 2026-2030 годах:

общеобразовательная школа в Южном жилом микрорайоне Калининграда на 1400 мест;

школа по ул. Новгородской в Калининграде на 1100 мест;

новый корпус школы № 15 по ул. Дзержинского в Калининграде на 900 мест;

школа по Аллее Чемпионов на 1400 мест;

новый корпус школы пос. Василькового на 1100 мест;

школа в Черняховске на 1100 мест;

корпус Храбровской школы на 900 мест;

корпус начальной школы пос. Пятидорожное на 900 мест;

школа в Ласкино на 600 мест.

Отметим, что в проекте в планы на получение средств федерального бюджета внесены другие объекты, из которых только два — это школы: строительство нового корпуса на 1008 мест «Школы будущего» по ул. Анны Бариновой в пос. Большое Исаково (2027-2029 годы) и нового корпуса школы в Зеленоградске (2033-2036 годы).

Что касается объемов финансирования, то они также меняются. В текущей программе указано, что региональные власти рассчитывают предусмотреть на финансирование строительства объектов 21,383 млрд руб., в том числе 10,063 млрд получить из федерального бюджета, 4,756 млрд направить из областного, 6,557 млрд — их местного. В новом варианте программы общая сумма указана в объеме 14,099 млрд руб., в том числе 10,565 млрд — федеральный бюджет, 2,807 млрд — областной, 727 млн — местные бюджеты.