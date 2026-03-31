Вечерний@Калининград: Центр вместо Дома, будни депутата и исповедь искусствоведа

Затихшая ненадолго тема застройки территории на месте снесенного Дома Советов вновь «прорвалась» в новостную повестку. Во вторник власти Калининградской области уточнили параметры будущего филиала Национального центра «Россия», который планируется разместить на месте бывшего печально знаменитого долгостроя в центре города.

Будущий объект хотят сделать «символом общественного и культурного ядра региона». А разместить его планируется аккурат там, где не так давно немым укором властям возвышался предыдущий символ — эпохи Советов. По замыслу новых кормчих, здесь должно появиться здание площадью 47 тысяч квадратных метров (пока неизвестно, сколько в нем этажей и как оно вообще будет выглядеть), а также ландшафтный парк „Россия“ на 10 гектаров. «Это будут большие выставочные и общественные пространства, форум, амфитеатр, современную транспортную инфраструктуру. Филиал Национального центра сможет принимать до 3,5 миллиона посетителей в год», — обещают власти. Реализовать идею они рассчитывают в течение пяти лет. Таким образом, ответ на интригующий вопрос, удастся ли успешно воплотить в жизнь новый объект на «костях» так и не сданного в эксплуатацию старого, мы получим в начале следующего десятилетия. Пока же у горожан есть возможность выразить свое мнение относительно планов властей, поучаствовав в нашем опросе «Что бы вы хотели видеть на месте Дома Советов?» Спойлер: пока национальный центр «Россия» безнадежно проигрывает даже снесенному долгострою и автостоянке.

В 2026 году истекают полномочия Совета депутатов Калининграда седьмого созыва. Один из самых активных и цитируемых депутатов — коммунист Сергей Севостьянов, избиравшийся от КПРФ, но затем исключённый из партии — рассказал в интервью «Новому Калининграду», почему из горсовета ушли «олигархи» и как их «исход» связан с передачей полномочий по утверждению Генплана. А также ответил на вопросы, могут ли оппозиционеры влиять на ситуацию в городе и почему партии власти не обойтись без конкурентов. Обо всем этом и многом другом — в интервью по ссылке.

Как любовь к одиночеству уживается с ролью успешного куратора, почему деревья на Куршской косе «танцуют» на самом деле и за что платили авангардисты — на эти и другие темы «Новый Калининград» побеседовал с очень интересным человеком, которому удалось органично сплотить в своей профессиональной деятельности науку с искусством. Интервью с художником, куратором и теоретиком искусства Дмитрием Булатовым читайте по ссылке.

Текст: Оксана Шевченко, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

