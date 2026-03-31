Вечерний@Калининград: Центр вместо Дома, будни депутата и исповедь искусствоведа

Затихшая ненадолго тема застройки территории на месте снесенного Дома Советов вновь «прорвалась» в новостную повестку. Во вторник власти Калининградской области уточнили параметры будущего филиала Национального центра «Россия», который планируется разместить на месте бывшего печально знаменитого долгостроя в центре города.

Будущий объект хотят сделать «символом общественного и культурного ядра региона». А разместить его планируется аккурат там, где не так давно немым укором властям возвышался предыдущий символ — эпохи Советов. По замыслу новых кормчих, здесь должно появиться здание площадью 47 тысяч квадратных метров (пока неизвестно, сколько в нем этажей и как оно вообще будет выглядеть), а также ландшафтный парк „Россия“ на 10 гектаров. «Это будут большие выставочные и общественные пространства, форум, амфитеатр, современную транспортную инфраструктуру. Филиал Национального центра сможет принимать до 3,5 миллиона посетителей в год», — обещают власти. Реализовать идею они рассчитывают в течение пяти лет. Таким образом, ответ на интригующий вопрос, удастся ли успешно воплотить в жизнь новый объект на «костях» так и не сданного в эксплуатацию старого, мы получим в начале следующего десятилетия. Пока же у горожан есть возможность выразить свое мнение относительно планов властей, поучаствовав в нашем опросе «Что бы вы хотели видеть на месте Дома Советов?» Спойлер: пока национальный центр «Россия» безнадежно проигрывает даже снесенному долгострою и автостоянке.





Текст: Оксана Шевченко, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»