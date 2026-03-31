Власти рассчитывают реализовать проект на месте Дома Советов в течение пяти лет

Власти Калининградской области рассчитывают реализовать идею создания филиала национального центра «Россия» на месте снесённого Дома Советов в течение пяти лет. Эту информацию «Новому Калининграду» уточнили в региональном правительстве, комментируя слова губернатора о планах по созданию филиала.

«Губернатор Алексей Беспрозванных провел большую работу по защите самой идеи по созданию филиала. Проект получил одобрение на федеральном уровне. Специалисты приступили к предпроектной работе. Говорить о точных сроках и точных техпараметрах проекта пока преждевременно, они будут известны после проведения всех необходимых процедур, включая проведение госэкспертизы, поиск подрядчика и утверждение всех источников финансирования», — пояснили в правительстве.

Ранее пресс-служба правительства области сообщила, что будущий филиал национального центра «Россия» рассматривается как «символ общественного и культурного ядра региона». Комплекс предполагается разместить на участке площадью 12 гектаров, где ранее располагался Дом Советов. Проект здания рассчитан на 47 тысяч квадратных метров, также предполагается создание ландшафтного парка «Россия» площадью 10 гектаров. «Это будут большие выставочные и общественные пространства, форум, амфитеатр, современную транспортную инфраструктуру. Филиал Национального центра сможет принимать до 3,5 миллиона посетителей в год», — сообщила пресс-служба.

Дом Советов разобрали до нулевой отметки в августе 2024 года. Ранее экс-губернатор Антон Алиханов анонсировал появление на его месте зелёной зоны под названием «Русский парк». В июле 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных сообщили, что на этом месте планируется разместить парк «Россия».

На пресс-конференции для СМИ в декабре 2025 года глава региона сообщил, что «есть инициатива сделать на месте Дома Советов национальный центр „Россия“». «Это большое пространство, в котором можно сочетать разные и молодежные пространства, и музейные выставочные, и так далее, чтобы это была точка притяжения для всех абсолютно — и калининградцев, и гостей нашего города. Готовим такой такую концепцию, обязательно покажем. Вот такие планы, но это будет исключительно место для отдыха наших граждан», — отмечал Беспрозванных.

