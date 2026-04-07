Вечерний @Калининград: центр «Россия», День здоровья и вакансии

Главной новостью дня стало известие о том, что решение властей по территории бывшего Дома Советов — окончательное и бесповоротное. В правительстве области «Новому Калининграду» рассказали, что создание Национального центра «Россия» на этом месте пересматривать не будут: проект получил федеральное одобрение, специалисты уже приступили к предпроектной работе, а общественные обсуждения планируют провести позже — на стадии проектирования.

В региональном минкульте пояснили, что выбор площадки связан с центральным расположением территории, транспортной доступностью и необходимостью завершить формирование единого общественного пространства вокруг Нижнего пруда, Центральной площади и острова Канта. Альтернативные площадки, включая остров Октябрьский, не рассматривались из-за уже утвержденной концепции развития.


Тем временем в Калининграде отметили Всемирный день здоровья. На площади Победы для горожан провели общую зарядку, а также организовали работу мобильного медицинского комплекса, где можно было бесплатно пройти обследования и получить консультации врачей. Участникам были доступны флюорография, маммография, УЗИ, ЭКГ и анализы крови, а также вакцинация против клещевого энцефалита, менингококковой и пневмококковой инфекций. Как прошла акция — смотрите в нашем фоторепортаже.


И напоследок — про рынок труда. В свежем обзоре вакансий «Нового Калининграда» среди самых высокооплачиваемых предложений недели оказались заместитель главного бухгалтера, машинист гусеничного мини-экскаватора, врач-оториноларинголог, повар и инженер по организации и нормированию труда. Работодатели также ищут сотрудников без опыта — от буфетчицы до рабочего по обслуживанию домов. Где предлагают зарплаты до 160 тыс. руб. и какие вакансии доступны сейчас — в традиционном обзоре на сайте.

Текст: Карина Захарийчук, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Есть мнение: местное самоустранение

Журналист Оксана Майтакова об отсутствии диалога между властью и людьми.

