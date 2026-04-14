Вечерний @Калининград: «спортивная база», транспортная утопия и работа мечты

В правительстве Калининградской области прокомментировали ситуацию с объектом на ул. Тихоокеанской в микрорайоне Космодемьянского, где вместо заявленной спортивной базы фактически работает гостиница. Участок инвестор получил без торгов под социально-культурный проект — «Спортивную базу Дворца спорта «Автотор-Арена», и по документам объект до сих пор значится именно так.

При этом Росреестр установил, что «фактическое использование данного объекта связано с оказанием гостиничных услуг». Номера в комплексе «Автотор Спорт Плаза» сдаются всем желающим, а владельцем является компания «Полиспорт», которая прямо указывает на коммерческие цели деятельности.

В правительстве отметили, что проект изначально соответствовал критериям социально-культурного объекта, а разрешения на строительство и ввод выданы «в строгом соответствии» с законодательством. В то же время региональные власти подчеркнули, что не наделены полномочиями по земельному контролю — эти функции относятся к Росреестру и органам местного самоуправления. При этом участок, как следует из ЕГРН, должен использоваться в соответствии с назначением «спортивные базы».





Тем временем калининградские автобусы планируют приблизить к транспортной утопии, иными словами администрация города собирается ввести соцстандарт транспортного обслуживания. Документ предусматривает, что до любой точки города пассажир сможет добраться не более чем с одной пересадкой. Также устанавливаются нормативы доступности остановок — от 300 до 800 метров в зависимости от объекта, требования к соблюдению расписания (с отклонением не более двух минут), температуре в салоне и наполняемости транспорта. Кроме того, предлагается ограничить среднемесячные расходы на поездки уровнем не выше 7% от среднедушевого дохода, а также ввести единое цветовое оформление транспорта и рекомендованный срок его эксплуатации — 10 лет.





В завершение — о рынке труда. В свежем обзоре вакансий «Нового Калининграда» среди самых высокооплачиваемых предложений недели — руководитель кадрового делопроизводства, дорожный мастер, монтажники, менеджеры по продажам и рабочие общестроительных работ. Максимальные предложения достигают 150 тыс. руб., а в отдельных случаях — до 300 тыс. для специалистов в сфере недвижимости.