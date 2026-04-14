Не более одной пересадки: в Калининграде хотят ввести стандарт транспортного обслуживания

В Калининграде планируют утвердить социальный стандарт транспортного обслуживания населения. Проект соответствующего постановления разместили на сайте горадминистрации.

Документ предусматривает в числе прочего введение следующих нормативов территориальной доступности остановочных пунктов: от многоквартирного дома — не более 500 метров кратчайшего пешеходного пути, от индивидуального жилого дома — не более 800 метров, от предприятия торговли с площадью торгового зала от 1000 квадратных метров — не более 500 метров, от поликлиники, больницы, учреждения социального обслуживания граждан — не более 300 метров.

Среднемесячные расходы пассажира на поездки в общественном транспорте должны составлять не более 7% от величины среднедушевых денежных доходов населения Калининградской области.

Также вводится показатель «надёжность». Он понимается, как отправление каждого рейса маршрута регулярных перевозок от каждого остановочного пункта в соответствии с установленным расписанием либо в пределах двух минут от указанного в расписании времени.

Под «комфортностью» понимается характеристика качества транспортного обслуживания населения, выраженная в уровне удобства пользования транспортными услугами, в том числе в отсутствии физиологического и психологического дискомфорта для пассажиров в процессе оказания услуги.

Температура в салоне транспортных средств должна составлять не менее 12°С при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5°С, не более 25°С при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20°С.

Наполненность транспортного средства должна составлять не более трёх человек на 1 квадратный метр свободной площади пола салона, предусмотренной для размещения стоящих пассажиров.

Общее количество пересадок, осуществляемых пассажиром в целях перемещения в любую точку Калининграда, составляет, согласно предлагаемым нормам, не более одной.

Рекомендуемый срок службы транспортного средства — 10 лет. Также рекомендуется использовать единое цветовое оформление транспортных средств (автобусы должны быть оранжевыми, троллейбусы — зелёными).

К стандарту прилагается методика оценки качества транспортного обслуживания. Оно может быть охарактеризовано как неудовлетворительное, минимальное, среднее и высокое. По результатам оценки определяются мероприятия по улучшению качества транспортного обслуживания населения.