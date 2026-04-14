Не более одной пересадки: в Калининграде хотят ввести стандарт транспортного обслуживания
Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Транспортные проблемы

В Калининграде планируют утвердить социальный стандарт транспортного обслуживания населения. Проект соответствующего постановления разместили на сайте горадминистрации.

Документ предусматривает в числе прочего введение следующих нормативов территориальной доступности остановочных пунктов: от многоквартирного дома — не более 500 метров кратчайшего пешеходного пути, от индивидуального жилого дома — не более 800 метров, от предприятия торговли с площадью торгового зала от 1000 квадратных метров — не более 500 метров, от поликлиники, больницы, учреждения социального обслуживания граждан — не более 300 метров.

Среднемесячные расходы пассажира на поездки в общественном транспорте должны составлять не более 7% от величины среднедушевых денежных доходов населения Калининградской области.

Также вводится показатель «надёжность». Он понимается, как отправление каждого рейса маршрута регулярных перевозок от каждого остановочного пункта в соответствии с установленным расписанием либо в пределах двух минут от указанного в расписании времени.

Под «комфортностью» понимается характеристика качества транспортного обслуживания населения, выраженная в уровне удобства пользования транспортными услугами, в том числе в отсутствии физиологического и психологического дискомфорта для пассажиров в процессе оказания услуги.

Температура в салоне транспортных средств должна составлять не менее 12°С при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5°С, не более 25°С при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20°С.

Наполненность транспортного средства должна составлять не более трёх человек на 1 квадратный метр свободной площади пола салона, предусмотренной для размещения стоящих пассажиров.

Общее количество пересадок, осуществляемых пассажиром в целях перемещения в любую точку Калининграда, составляет, согласно предлагаемым нормам, не более одной.

Рекомендуемый срок службы транспортного средства — 10 лет. Также рекомендуется использовать единое цветовое оформление транспортных средств (автобусы должны быть оранжевыми, троллейбусы — зелёными).

К стандарту прилагается методика оценки качества транспортного обслуживания. Оно может быть охарактеризовано как неудовлетворительное, минимальное, среднее и высокое. По результатам оценки определяются мероприятия по улучшению качества транспортного обслуживания населения.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

