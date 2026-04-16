Вечерний@Калининград: германизации — бой, уроки выживания и активные выходные

В четверг в Светлогорске открылся «Балтийский культурный форум», который, возможно, и не привлек бы особого внимания, не выступи на нем с зажигательной речью экс-министр культуры РФ Владимир Мединский, ныне возглавляющий Российское военно-историческое общество. Озвучивая мысли, посетившие его в связи с приближающейся датой восьмидесятилетия Калининградской области, Мединский среди прочего напомнил, почему по завершении войны регион передали в состав РСФСР, а Клайпеду — Литве. Не забыв при этом «пнуть» наших недружелюбных и «расчетливых» соседей. А затем заявил о «ползучей топонимической германизации», которая уже давно и прочно угнездилась в самой западной области России.

В итоге на гербах муниципалитетов региона, по словам Мединского, сегодня больше немецкого, чем российского и русского. Да и местная гастрономия вызывает у экс-министра ряд вопросов. «Я не говорю, что надо искоренять германскую культуру, великую культуру великого немецкого народа, там, где это выгодно с точки зрения туризма и привлечения каких-то исторических мотивов. Точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк — „Старый Кенигсберг“? Почему „кёнигсбергский марципан“, а не наш марципан? В общем, примеров таких можно приводить десятками. Я уж про названия отелей, ресторанов, меню и всякие, так сказать, юбочки и говорить не буду. С колбасками и с майонезом неполезным», — не скрывал своего возмущения Мединский.

По его мнению, корень зла заключается в том, что когда-то нас приучили смотреть на Европу «снизу вверх», но теперь пришла пора отринуть эту «реликтовую часть нашего общественного сознания», отказавшись от всякого рода «германизаций», «англицизмов» и тому подобных явлений. «Понимаете, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Вначале было слово. Ну и вообще нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся», — резюмировал экс-министр. Нам же теперь, пожалуй, остается только гадать, как скоро и в каких масштабах «отзовется» нашему региону «слово Мединского». Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что разработка новых гербов, переименование всего «немецкого» на российский лад, замена вывесок, «апгрейд» меню в заведениях — мероприятия крайне затратные. И вряд ли у нашего «проблемного» региона найдутся на это свободные средства. Разве что федеральный центр поможет. Если прочие проблемы уже решены, конечно.





К менее «историческим» темам. В суде Ленинградского района се никак не завершатся слушания по уголовному делу в отношении экс-руководителя Фонда капитального ремонта Олега Туркина и его шестерых подчиненных, обвиняемых в растрате около 9 млн руб. На очередном заседании «Новый Калининград» узнал, что думает бывший министр ЖКХ о занятиях йогой, почему он искал в зале суда букеты и зачем работников фонда вывозили в лес учиться спать на холодной земле. Спойлер: это были уроки выживания на случай возможной мобилизации на СВО. Подробности по ссылке.





Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»