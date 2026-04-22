Вечерний@Калининград: трагедия в школе, приморская электромобильность и свободная зона

В Калининграде в среду днём 14-летняя школьница выпала из окна 4-го этажа гимназии. По данным правоохранителей, в 12:07 в поступило сообщение о том, что школьница получила травмы в результате падения из окна, расположенного на 4-м этаже. Полицейские предварительно выяснили, что девочка находилась в школьном туалете перед падением с высоты. В результате инцидента несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована, однако спасти ее не удалось. Как сообщили в минобре области, по факту гибели школьницы будет проведена «внутренняя проверка». Для оценки всех обстоятельств произошедшего в школе и с родителями работают правоохранительные органы. Семье также пообещали оказать необходимую помощь. Со стороны школы с детьми будет вести работу школьный психолог.



Редакция «Нового Калининграда» приносит соболезнования родным и близким погибшей школьницы.

Президент Калининградской торгово-промышленной палаты Феликс Лапин предложил ограничить движение автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в приморских городах региона ради развития в них электромобильности. «Я понимаю всё, что вы получите в обратку, я всё это прекрасно понимаю. Но а по-другому не рождается история. И тогда будет место и для парковок „электричек“ (речь об электромобилях — прим. „Нового Калининграда“) и для зарядок, и всё остальное», — отметил он. Кроме того, Лапин предложил ограничить въезд автомобилей с ДВС на Куршскую косу.

Он также подчеркнул, что ключевым фактором остается готовность властей к таким решениям. «Если вы сами внутри сейчас не верите в то, что я вам говорю, принять решение о запрете движения по вашим городам с ДВС — ничего не будет. Вы должны в это поверить сами», — отметил президент КТПП — А для этого надо пересесть с ДВС на «электричку». Ничего страшного нет. Я тоже пересяду. Поверьте, я на пенсии. Я уже посчитал, скорее всего, я так и сделаю«.

Любопытно, что несколько месяцев назад вице-президент компании «Автотор-Холдинг» Дмитрий Чемакин говорил, что в компании надеются на коммерческое использование новых электромобилей Eonyx на побережье. «Мы очень надеемся, что эти автомобили станут основой для коммерческого использования, прежде всего, в приморской зоне. Там, где маленькие размеры, маленькие расстояния, маленькие улочки, где надо беречь не только экологию, но и просто звуки моря, звуки, которые мы приезжаем слушать в Зеленоградск и Светлогорск», — отмечал он в декабре на пресс-конференции в РИЦ ТАСС.

В электронную версию учебника «История нашего края», в котором ранее историк Альберт Адылов обнаружил ошибки, внесли изменения. При этом, комментируя исправления в целом, эксперт заметил, что они сделаны произвольно — что-то, по его словам, не исправлено. В некоторых ситуациях после правки стало хуже, полагает Адылов. Кроме того, настаивает историк, в тексте по-прежнему отсутствуют важные ключевые сюжеты связи региона с Россией. Тем не менее исправление определенного количества ошибок можно назвать небольшой победой.





Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка» за 1991 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — последняя неделя апреля. В «Калининградской правде» центральный материал был посвящен теме создания Свободной экономической зоны. Подробнее читайте по ссылке на сайте.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»