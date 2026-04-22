Лапин предложил ограничить автомобили с двигателями внутреннего сгорания на побережье

Президент Калининградской торгово-промышленной палаты Феликс Лапин предложил ограничить движение автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в приморских городах региона ради развития в них электромобильности. Об этом он заявил на заседании круглого стола «Электромобильный Калининград: от производства к городской среде», которое прошло во вторник, 21 апреля.

Дискуссия развернулась во время обсуждения развития электромобильности в рекреационных зонах. Заместитель главы администрации Зеленоградского округа Ростислав Матвеев, отвечая на вопрос о поддержке таких территорий, не смог сразу сформулировать позицию и отметил лишь, что «за рекреации, конечно, за», после чего начал говорить о проблемах с парковками.

В ответ Лапин подсказал радикальное решение. «Ростислав Александрович, я вам помогу, конечно, это фантазия, и вам, и Ашхенник Джамиловне (директор МКУ ЖКХ муниципального образования «Светлогорский городской округ» — прим. «Нового Калининграда), всё очень просто: запретите ДВС двигаться по территории города. Не просто в районе, потому что Зеленоградск большой, а в городе. <...> Примите решение! Это тяжело, это ужасно тяжело. Ну хотя бы на центральной улице не должно быть ДВС, если ты не прописан там и машина не по доверенности, а просто на тебя оформлена», — сказал он.

По его словам, подобные меры позволят создать условия для развития инфраструктуры электротранспорта. «Я понимаю всё, что вы получите в обратку, я всё это прекрасно понимаю. Но а по-другому не рождается история. И тогда будет место и для парковок „электричек“ (речь об электромобилях — прим. „Нового Калининграда“) и для зарядок, и всё остальное», — отметил Лапин.

Он подчеркнул, что речь идет не столько о создании отдельных парковок, сколько о системных изменениях городской среды. «То есть к вам вопрос — это не место паркинга с установкой зарядных устройств. Не об этом речь... создание условий. Точно так же, Дмитрий Павлович (глава городского управления цифровизации и муниципальных услуг Дмитрий Якубовский — прим. „Нового Калининграда“), передайте большой привет главному архитектору города о том, что ряд улиц в Калининграде рядом с парками, рядом ещё с какими-то с рекреациями можно освободить от транспорта с ДВС и использовать, коль у вас уже там не привязаны троллейбусы рогами к проводам, вот можно делать эти маршруты отклонения и так далее, и так далее. Поэтому вот я вам просто рекомендую от того, что вы сейчас выберете там две-три этих самых стояночки под зарядки — вопрос не решится, особенно для вас», — заявил он.

Лапин также предложил ограничить въезд автомобилей с ДВС на Куршскую косу: «Кто мешает сегодня въезд на косу запретить [автомобилям] с ДВС, кроме служб, которые обслуживают и так далее? Никто! Ваше решение вместе с администрацией парка».

Идею поддержал вице-президент ГК «Автотор» Дмитрий Чемакин, отметив, что подобные ограничения должны сопровождаться развитием инфраструктуры. По его словам проект программы по развитию приморских городов уже проработан, «он связан не только с зонированием где запретить, где припарковать». «Это целая система система перехватывающих парковок. Это система развития каршеринга и такси, которая заставит не просто поменять ДВС на тех же местах в городе на электрические, которые позволят комфортно добираться до города и выезжать из этого города, оставляя внутри только зону электрического транспорта — это не весь город, надо начинать, действительно, с каких-то конкретных улиц, где проводить этот эксперимент, где создавать совсем другую инфраструктуру. По итогам этого развивать на город. По Зеленоградску и Светлогорску проект такой программы, привязанный к улицам с пониманием дорожной сети, с местами перехватывающих парковок и потенциальных зарядок — он есть», — заявил он.

Сам Лапин подчеркнул, что ключевым фактором остается готовность властей к таким решениям. «Если вы сами внутри сейчас не верите в то, что я вам говорю, принять решение о запрете движения по вашим городам с ДВС — ничего не будет. Вы должны в это поверить сами», — отметил президент КТПП.

«А для этого надо пересесть с ДВС на „электричку“. Ничего страшного нет. Я тоже пересяду. Поверьте, я на пенсии. Я уже посчитал, скорее всего, я так и сделаю», — заключил Лапин.

Напомним, ранее вице-президент компании «Автотор-Холдинг» Дмитрий Чемакин говорил, что в компании надеются на коммерческое использование новых электромобилей Eonyx на побережье. «Мы очень надеемся, что эти автомобили станут основой для коммерческого использования, прежде всего, в приморской зоне. Там, где маленькие размеры, маленькие расстояния, маленькие улочки, где надо беречь не только экологию, но и просто звуки моря, звуки, которые мы приезжаем слушать в Зеленоградск и Светлогорск», — отмечал он в декабре на пресс-конференции в РИЦ ТАСС