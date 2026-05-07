Вечерний@Калининград: исторический центр, трагедия в котокафе и длинные выходные

Концепция преобразования Центральной площади Калининграда, представленная на Совете по культуре при губернаторе, продолжает вызывать споры в архитектурном сообществе. После презентации проекта бюро «Другая архитектура» на Совете по культуре при губернаторе архитекторы начали публично говорить о том, что обсуждение судьбы бывшей Королевской горы вновь прошло без полноценного диалога с экспертами. Причем критика направлена не только в адрес конкретных рендеров, но и в целом подхода к работе с историческим ядром города.

Одни эксперты говорят о том, что Калининград снова пытаются «масштабировать под Москву» и фактически переносят в центр города идеи столичного «Зарядья». Другие напоминают, что речь идет не просто о пустыре, а о месте с восьмисотлетней историей — с замком, Кнайпхофом, Домом Советов и огромным археологическим пластом. Местные архитекторы практически в один голос говорят о необходимости конкурса, транспортной проработки и открытой дискуссии, а не обсуждения уже готовой картинки «по факту». При этом полного отрицания проекта нет: часть экспертов признает, что территории все равно нужен новый смысл и развитие. «Новый Калининград» решил дать слово архитекторам, которые хотели бы выразить свою позицию по судьбе бывшей Королевской горы — подробнее читайте по ссылке.





Тяжелой новостью дня стала авария в калининградском котокафе «Мяу-мяу» на улице Генделя. Ночью 7 мая в помещении прорвало трубу, после чего кафе затопило кипятком. По словам представителей приютов, в заведении находились 33 кошки, 22 из них погибли. Нескольких животных в тяжелом состоянии доставили в ветклиники. Сейчас волонтеры собирают средства на лечение и кремацию животных, а судьба самого котокафе пока остается неизвестной. Подробнее — по ссылке. И отметим, что скорее всего приюту «Наши», который взял на себя помощь многим пострадавшим животным, может понадобиться поддержка. Следить за ситуацией можно в сообществе приюта.





Тем временем в правительстве региона рассказали, где можно будет посмотреть трансляцию Парада Победы 9 мая. Эфир начнется в 09:30 и будет доступен на сайте правительства области, ресурсах ГТРК «Калининград», телеканалах «Запад 24» и «Каскад», а также в социальных сетях. Сам парад стартует в 10:00 на площади Победы — с пешими расчетами, ретротехникой и минутой молчания. С полным списком можно ознакомиться на нашем сайте.





Ну а дальше — о длинных праздничных выходных. В программе — военный парад, концерты, патриотические акции, реконструкция штурма Форта № 5, а также выступления музыкантов, театральные и тематические вечера. Жителей и гостей региона в трёхдневные выходные также ждут органные концерты, живая музыка, городские праздники и мероприятия на открытых площадках. Подробнее о событиях предстоящих выходных — в «Афише Нового Калининграда».

Текст: Карина Захарийчук, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»