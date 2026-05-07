В правительстве рассказали, где можно посмотреть трансляцию калининградского парада

Трансляцию военного парада, который состоится на площади Победы в Калининграде 9 мая 2026 года, можно будет посмотреть в интернете и по кабельному телевидению, сообщила пресс-секретарь губернатора Марина Башкирова в своем телеграм-канале.

Как отметила Башкирова, трансляция начнется в 09:30 9 мая:

«Увидеть её можно будет:

— на сайте https://gov39.ru/ и в официальных пабликах правительства Калининградской области: в социальных сетях „ВКонтакте“ https://vk.com/gov39 и „Одноклассники“ https://ok.ru/gov39;

— на сайте https://vesti-kaliningrad.ru ГТРК „Калининград“. Ссылка на трансляцию будет доступна в социальных сетях телерадиокомпании: https://vk.com/vesti39 и https://t.me/gtrk_kaliningrad;

— на телеканале „Запад 24“ https://zapad-24.ru/ (22-ая кнопка кабельных операторов);

— на телеканале „Каскад“ (21-ая кнопка кабельных операторов), на страницах https://kaskad.tv/efir телекомпании и https://vkvideo.ru/video-124765063_456247773».

Вопрос о трансляции парада в эфире каналов, которые входят в бесплатные мультиплексы (20 каналов), в настоящее время прорабатывается.

Парад Победы состоится в Калининграде 9 мая в 10 часов. Запланировано привлечь парадные расчёты в составе пешей колонны в количестве 983 человек и десяти единиц техники ретро-группы.