Вечерний@Калининград: развалившееся дело, память за свой счет и работа

Пожалуй, самой трепещущей историей дня стал материал «Нового Калининграда» о калининградке Ирине Зайченко, которая после операции в областной больнице осталась парализованной. В августе 2022 года женщине провели эмболизацию сосудов бронхиальной артерии из-за сильного кровотечения, однако сразу после процедуры она перестала чувствовать ноги. Позже медики диагностировали спинальный инсульт. Спустя почти два года судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что использование микроэмболов малого размера стало дефектом оказания медицинской помощи и находится в прямой причинно-следственной связи с ишемическим поражением спинного мозга. Сегодня Ирина — инвалид I группы, полностью парализована ниже грудного отдела, а уход за ней осуществляет муж.

Уголовное дело возбудили в декабре 2023 года, однако за время расследования, по словам семьи, сменилось семь следователей, дело несколько раз приостанавливали и переквалифицировали. В итоге в феврале 2026 года его прекратили из-за истечения срока давности. В Следственном комитете заявили, что срок давности истек еще во время проведения экспертизы после изменений законодательства, а решение о прекращении дела сейчас обжалуется в суде. Подробности этой истории — в материале «Нового Калининграда».





Еще одна публикация дня — авторская колонка руководителя организации «НАКАЗ» Дмитрия Вострикова о попытке увековечить память полного кавалера ордена Славы Сергея Сенькина, предположительно захороненного на мемориале в Мамоново. Но теперь память полного кавалера ордена Славы согласно статусу (и как того требует законодательство) должна быть увековечена на отдельной доске. Руководитель КРОО «НАКАЗ» Дмитрий Востриков в авторской колонке для «Нового Калининграда» рассказал о том, чем обернулась попытка решить данный вопрос. Подробнее — на нашем сайте по ссылке.





Тем временем в разделе «Работа» вышел традиционный обзор вакансий недели. Среди самых высокооплачиваемых предложений — начальник коммерческой службы в стивидорной компании с зарплатой до 150 тысяч рублей, автомеханик со 100 тысячами, трактористы с оплатой до 120 тысяч, сантехники, автослесари и электрогазосварщики. Есть и более скромные предложения — например, охранник «с функцией уборщика территории» за 25 тысяч рублей или садовник в филиал научно-исследовательского института с неполной занятостью. Полный обзор вакансий читайте по ссылке.





Ну а если после новостей хочется немного выдохнуть — на выходных фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова побывала в Ботаническом саду БФУ, где сейчас как раз пик весеннего цветения. В объектив попали цветущие сакуры, гибридные магнолии, сирень, рододендрон Шлиппенбаха и другие весенние растения. Смотрите наш прекрасный фоторепортаж по ссылке.