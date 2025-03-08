Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото)

Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото) Кругом мимозы и тюльпаны: как выглядят улицы Калининграда 8 марта (фото)
Все новости по теме: Праздники

8 марта — тот день, когда каждая женщина принимает поздравление. Нередко мужчины, стараясь порадовать свою вторую половинку, дарят им довольно необычные подарки. Например, атрибуты интерьера, домашних питомцев, путёвки куда-либо, романтические свидания или же билеты на культурные мероприятия. А о каких подарках на самом деле мечтают женщины? Почти треть представительниц прекрасного пола мечтает о путешествии. 16% респонденток предпочли бы получить деньги. 8% женщин рассказали, что хотят билеты в театр, кино или музей. По 6% опрошенных с радостью приняли бы в подарок парфюмерию или косметику и украшения или часы. Наверное, мужчинам стоит взять это во внимание, чтобы к следующему Международному женскому дню подойти во всеоружии.

Кстати, в топ необычных подарков к 8 марта попали нестандартные букеты или редкие цветы. Об этом рассказали 7% женщин Калининграда. В преддверии праздника улицы города как раз заполонили продавцы букетов. Возможно, они не самые необычные, однако такие цветы давно стали символом Женского дня. Любой женщине приятно внимание 8 марта, а мимозы, тюльпаны и ландыши — олицетворение этого. Фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова запечатлела на своих снимках улицы Калининграда, которые пестрят праздничными бутонами.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

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