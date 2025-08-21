Тир, автомат Калашникова и швейные машинки: как власти готовность школ проверяли

До нового учебного года остаются считанные дни — горячая пора для образовательных учреждений. И если одни школы заканчивают последние приготовления, проводят собрания и репетиции ко Дню знаний, где-то ещё кипят строительные работы. Три объекта посетили в ходе рабочего выезда в среду, 20 августа, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и глава горадминистрации Елена Дятлова.

Начали со сложного. Школа № 4 на ул. Карла Маркса — ровесница Калининградской области. Власти приняли решение полностью реконструировать учреждение с января 2025 года. Для этого учеников пришлось временно распределить по трём образовательным учреждениям — с третьей четверти ребята занимались в 47-й и 50-й школах, а также 18-м лицее. Тот же режим сохранится и в первом полугодии нового учебного года. Реконструкцию здания компания «СК МД» должна завершить к началу ноября. Затем необходимо будет благоустроить территорию и отремонтировать спортплощадку, но аукцион на эти работы пока не проводился.

По словам Елены Дятловой, администрация поставила чёткую задачу — учащиеся должны вернуться в реконструированное здание после зимних каникул. «Надеюсь, что вы нас не подведёте», — сказала сити-менеджер, обращаясь к представителю подрядчика. «У нас вариантов нет», — ответил Михаил Чернышёв. Он также рассказал о том, что проблему с затоплением подвала образовательного учреждения, из-за которого вода, по словам местных жителей, уже начала размывать тротуар, удалось решить. «Ливнёвки почищены „Водоканалом“. Вопрос снят», — отчитался Чернышёв.

После реконструкции «мощность» школы немного снизится — с 827 до 750 учащихся. Планируют оборудовать 25 классов-комплектов. При этом должен быть увеличен кабинет технологии для девочек с обустройством зоны кулинарии и швейной мастерской. Для занятий физкультурой обустроят новый тренажёрный зал. Проектом также предусмотрена замена окон, дверей, кровли, инженерных сетей, ремонт всех внутренних помещений. Фасад здания сделают вентилируемым.

На комплексный капитальный ремонт здания было выделено 227 млн рублей. Площадь школы — более 5000 кв. метров. В настоящее время ремонт завершен на 60%. «Непростой объект оказался, потому что строители столкнулись со сложностями, когда уже разобрали все конструкции. Выделяли дополнительные средства. До конца года договорились, что школу приведут полностью в порядок», — подвёл итоги визита губернатор.

На следующем объекте картинка уже больше радует глаз — капитальный ремонт корпуса школы № 12 на ул. Багратиона завершён. «Эта школа изначально была трёхэтажной. В 1955 году надстроили четвёртый этаж. И после этого практически капитального ремонта в школе не было. Она была в плачевном состоянии. И сейчас мы можем видеть, какой счастливый билет вытянула школа», — рассказала директор учреждения Екатерина Исраилова, подводя губернатора к стенду с фотографиями в стиле «было/стало».

В ходе реконструкции удалось открыть исторический вход здания со стороны Тополиной аллеи, благодаря чему появились дополнительные эвакуационные выходы и санузлы, была расширена зона обеденного зала, а гардероб «подняли» из цокольного этажа, где ему «было не место». «Получилось вообще развернуть образовательное пространство другим образом», — продолжила экскурсию Екатерина Исраилова.

Историческое здание 1897 года постройки ранее принадлежало 16-й школе, в 2023 году его присоединили к образовательному учреждению № 12, первый корпус которого находится на ул. Богдана Хмельницкого. Там учащиеся и «пережидали» ремонт. Для подрядчика объект, как и предыдущий, оказался непростым. «Мы корректировали проект в ходе строительства. Вскрывая перекрытия, полы, мы понимали, что нужно перерабатывать. Корректировали проект и строили параллельно. Если бы не профессионализм людей, которые здесь работали, мы бы этот объект не вытащили бы никогда», — заявила Дятлова, дружески похлопав по плечу главу холдинга «КалининградСтройИнвест» Павла Макарова. «Молодцы, но с фасадом ещё придётся поработать», — отреагировал Алексей Беспрозванных. «Ну, хорошо», — согласилась Дятлова.

«Договорились в следующем году выйти на фасад, потому что фасад там требует ремонта. Мы подготовили проект, я думаю, что мы деньги даже в новом бюджетном периоде выделим на 12-ю школу», — позже прокомментировал глава региона, отметив, что и 1 сентября «дети увидят совершенно другую школу».

К примеру, кабинеты труда оснастили под модульную систему преподавания предмета. В числе модулей кулинарное и швейное дело, инженерно-технический труд, прототипирование, управление беспилотниками. Оборудованы «рекреационные зоны неформального общения» — диванчики и кресла разных цветов и форм — и зоны гражданско-патриотического содержания — многофункциональный библиотечно-информационный центр и открытое музейное пространство. Там делегация и застала школьников, репетирующих церемонию первого звонка. «Ну и как?» — спросила ребят Дятлова о ремонте. «Ну, неплохо», — лаконично ответил один из молодых людей.

С 1 сентября в корпусе разместится «Школа взросления» — 515 обучающихся 7–11 предпрофильных и профильных классов. Помимо обновлённого здания, их ждёт отремонтированная спортплощадка и территория. Там тоже уже вовсю идут репетиции.

Последний объект в программе выезда — новый корпус школы № 58 на ул. Благовещенской на 1150 мест, который также планируют открыть 1 сентября. Здание было введено в эксплуатацию в мае 2025 года. Сейчас здесь уже всё готово к приёму детей — библиотечные полки заполнены учебниками, классы — всевозможным оборудованием, а столовая — приятными запахами. В этот день школа встречала не только губернатора, но и учителей и родителей, приехавших из других регионов. Для них организовали экскурсию не только по корпусу, но и по Калининграду. Заглянув на собрание, Алексей Беспрозванных пообщался с новоиспечёнными калининградцами, в числе которых 14 педагогов, а также узнал о школьных традициях. 1–3 сентября ежегодно объявляются «днями без рюкзаков». Их посвящают знакомству, общению и обсуждению летних впечатлений. «Долго вы раскачиваетесь», — удивился глава региона. «И я бы мечтал учиться в такой школе», — позже признается он.

2,4 млрд рублей, потраченные на строительство, позволили оборудовать в школе 53 учебных кабинета, 2 бассейна, 2 спортзала с душевыми, актовый зал на более чем 600 зрителей, а также медиастудию для звукозаписи и репетиций на музыкальных инструментах. Впечатляет оснащение кабинетов ОБЗР и труда: тренажёр-манекен для оказания первой помощи, массогабаритные макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, имитаторы ранений, боевая одежда пожарного, тир, программно-аппаратный комплекс для пилотирования беспилотного воздушного судна, 3D-принтер и многое другое.

Большая библиотека включает лекционное пространство для встреч и семинаров, читальный зал с компьютерной зоной и электронными сервисами, с помощью которых школьники смогут самостоятельно взять и отдать книги. Предусмотрена и зона отдыха для обучающихся с настольными играми, столами для пинг-понга и пространством для разогрева пищи. «Школа рассчитана на 1100 учеников. На сегодня мы видим, что заявок больше уже в этой школе, поэтому мы, в принципе, можем позволить себе больше обучающихся, порядка 1500–1600», — отметил Алексей Беспрозванных.

58-я школа, первый корпус которой расположен на ул. Артиллерийской, славится ажиотажем среди желающих записать сюда детей все четыре года существования. Причём речь идёт о родителях со всего Калининграда. Ежегодно многим, в том числе живущим рядом с учреждением, приходилось отказывать. В новый корпус, по словам директора, удалось попасть «практически всем». Для первоклассников отказов и вовсе не было. «В первые классы все [попали], и сейчас допринимаем ребят, которые приезжают из других субъектов. <...> Это была серьёзная проблема, на два корпуса мы взяли. Восемь классов открыто там, здесь — пять. 445 первоклассников сядут за парту первого сентября», — рассказал Александр Ерохин. Всего в двух корпусах будут обучаться 3560 ребят. Они смогут пользоваться инфраструктурой обоих зданий.

«Здесь действительно очень современная школа, вопросов нет. Я думаю, это такой стандарт, по которому нужно нам двигаться и дальше при строительстве новых объектов», — прокомментировал губернатор.

Транспортная доступность корпуса обеспечена за счёт автобусов № 11, 26 и нового маршрута — № 15. Оборудованы новые автобусные остановки и пешеходные переходы «с кнопкой». «Сегодня, с нашей точки зрения, мы готовы к открытию этого корпуса 58-й школы. Естественно, в первые дни учебного года самое пристальное внимание будет уделено тому, чтобы внести ещё дополнительные корректировки по движению общественного транспорта», — отметила Елена Дятлова. Губернатор предложил в будущем задействовать для этих целей и обновлённые троллейбусы. Строительство первого этапа ул. Благовещенской, на которой расположен не только новый корпус школы, но и детский сад, планируют завершить в 2026 году. В настоящее время она выполнена из плит с разделением проезжей и пешеходной части.

«Как только заработает школа, нужно будет собирать обратную связь с родителей для того чтобы понимать, как ещё улучшить возможность доступа сюда детей. Это очень важно. <...> Сегодня мы встречались с родителями, которые сюда своих детей приведут. Все очень довольны, счастливы. Но, конечно, для родителей очень важно, каким образом сюда будут дети привозиться», — резюмировал губернатор.