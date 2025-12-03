В царстве огненной лошади: как украсили Зеленоградск к Новому году (фото)

Зеленоградск на правах туристической мекки региона начинает готовиться к Новому году одним из первых в области. Пока в центре Калининграда ещё кипит предпраздничная суета, на побережье уже практически всё готово для обеспечения новогоднего настроения жителей и гостей города.

Напомним, в этом году муниципальное автономное учреждение «Зеленоградский свет» закупило новогодние гирлянды общей длиной 1,4 км на сумму 480 тыс. руб. Культурно-досуговый центр округа также заказал изготовление и поставку декоративной конструкции в виде кота, сидящего на луне, облака и звёзд для украшения входной группы ЗАГСа стоимостью более полумиллиона рублей.

Однако главным декоративным элементом праздничных локаций всё-таки стала красная огненная лошадь. Всевозможные вариации символа 2026 года запечатлела фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.