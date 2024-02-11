«Что творится»: после речи Алиханова калининградцы просят не запрещать Канта

После нашумевшего выступления Антона Алиханова на съезде Российского общества политологов калининградцы обеспокоились судьбой наследия Иммануила Канта в регионе. Губернатора обвинили в «натягивании совы на глобус» и попросили разъяснить, расценивать ли его высказывания как «полный запрет» немецкого философа. Алиханов в ответ посоветовал «не читать советских газет».



Спустя два дня после «философской речи» главы региона в Telegram-канале для молодых ученых и «практиков общественно-политической сферы» «Дигория» появилась полная видеозапись доклада. «V Съезд Российского общества политологов запомнился широкой аудитории в том числе благодаря яркому выступлению губернатора Калининградской области Антона Алиханова», — говорится в посте. В официальном пресс-релизе по итогам мероприятия сообщалось, что председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев похвалил этот доклад, назвав его «самым академическим» из всех, которые «слушал у губернаторов».

Но среди жителей области нашлись те, кто с таким мнением не согласился и заявил об этом Алиханову публично — на его странице в соцсети «ВКонтакте». «Хотя Валерий Фадеев похвалил ваше выступление, сказав, что оно было лучшим на форуме, но, наверное, это была лучшая пурга. Ибо то, что вы произнесли, называется в русском языке натягиванием совы на глобус. А именно создатель молотка не виноват, что кто-то по недоразумению или как отбивает себе пальцы», — написал один из подписчиков.

Калининградцы поинтересовались у губернатора, следует ли рассматривать его высказывания «как призыв к действию», то есть как «полный запрет» философа. «Книги, цитаты, переименовать университет, что назван его именем, ну и в конце концов, его могила. Просто мы теперь в полном непонимании ситуации», — говорится в одном из комментариев. «Пожалуйста, не убирайте могилу Канта и качели с надписями цитат Канта. Даже если Кант виноват в ситуации на Украине, то это не значит, что он плохой философ. Тем более он родился еще задолго до СВО и, возможно, он не хотел никаких конфликтов между странами», — написала одна из подписчиц.





«Антон Андреевич, зачем вы обвинили Канта в том, в чем он не виноват, ибо находится столь далеко от мира живых? Кант — это история, и наша в том числе, мы живем на том месте, где оно когда-то было его родным домом. Что творится... Боже...», — написала еще одна жительница области. В ответ губернатор заявил, что смысл его выступления «был противоположным» и опубликовал ссылку на полное видео доклада. «Не читайте советских газет», — призвал он подписчиков.

В отдельных СМИ во вторник, 13 февраля, появились публикации о том, что после выступления Антона Алиханова в Калининградской области прошли одиночные пикеты «в защиту Иммануила Канта». Но эта информация оказалась фейковой. Источником был анонимный Telegram-канал, пост в котором сопровождался фотографиями партии «Яблоко» с акции, прошедшей в 2018 году. Тогда в Калининграде облили краской памятник философу.

Дискуссия о возможной «отмене Канта» возникла за несколько месяцев до запланированного в Калининграде Международного кантовского конгресса, на который подали 670 заявок из разных страны мира. В Минобрнауки заявляли, что на мероприятие планируют приехать ученые из Германии, Дании, Италии, Румынии, Китая, США, Бразилии и Аргентины. В БФУ сообщали, что юбилей философа в городе собираются праздновать весь 2024 год.

«Россия — это та страна, где наследие Иммануила Канта находится в безопасности. Здесь никто Канта не отменяет, здесь никто Канта не извращает, здесь к его наследию относятся с большим уважением, принимают его, изучают...» — заявлял в начале февраля замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

После выступления Антона Алиханова в правительстве региона поспешили заверить, что слова губернатора не повлияют на изучение трудов Иммануила Канта и никак не скажутся на праздновании 300-летия со дня его рождения. «Мнение было высказано в ходе экспертной дискуссии на профессиональной площадке, а суть его заключается в том, что нельзя отрицать влияния философии Канта на западный мир и его развитие», — сказал ТАСС начальник пресс-службы правительства Дмитрий Лысков.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград; скриншот со страницы Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте»