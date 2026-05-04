От «Яблока» до «Новых людей»: кто может претендовать на места в новом Заксобрании

В Единый день голосования, который в 2026 году состоится 20 сентября, в Калининградской области пройдут выборы всех уровней. Участвовать в выборах в Заксобрание без сбора подписей смогут представители восьми партий. Об этом рассказала на состоявшейся на минувшей неделе пресс-конференции в региональном центре ТАСС председатель Избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская.



«На территории Калининградской области в этом году будет совмещение всех возможных видов выборов: федеральных, региональных и муниципальных, — сообщила Винярская. — Начну с федеральной кампании, с выборов депутатов Государственной Думы. В Калининградской области образовано два одномандатных округа, то есть в нашем регионе будут избирать двух депутатов в Госдуму. В 2021 тоже было два округа, поэтому в этом плане ничего не меняется».

Зато произошли изменения на региональном уровне. В области впервые будут избирать депутатов регионального Законодательного собрания. Так теперь называется бывшая областная Дума.

Предстоит избрать 20 депутатов по одномандатным округам и еще столько же — по спискам политических партий.





«В этом году депутаты утвердили новую схему нарезки округов, — пояснила Инесса Винярская. — Предыдущая схема была утверждена десять лет назад. За это время претерпели изменения составы избирателей муниципалитетов. Теперь 10 округов будет в Калининграде и 10 в области. А было девять и одиннадцать».

По словам Винярской, на предстоящих выборах в Заксобрание восемь партий освобождены от необходимости собирать подписи, потому что на предыдущих выборах они набрали больше 3% голосов. Это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за Социальную Справедливость», «Коммунистическая партия Коммунистов России» и «Российская объединённая демократическая партия „Яблоко“».



В выборах депутатов городского совета Калининграда — тоже изменения. Пять лет назад в этот орган было избрано 27 депутатов.

«Нынешний состав горсовета Калининграда будет уже включать в себя 30 депутатов, и все они будут избираться по одномандатным округам», — уточнила Винярская.

Примечательно, что на муниципальных выборах смогут принять участие граждане трех иностранных государств — Кыргызской республики, Республики Беларусь и Туркменистана.





С этими странами у России, как пояснила глава облизбиркома, имеются соответствующие соглашения. При этом она отметила, что основным условием для того, чтобы граждане этих стран могли голосовать, является наличие вида на жительство в Российской Федерации и регистрации по месту нахождения. Иными словами — прописки.

«Также граждане этих государств имеют право быть выдвинутыми на муниципальных выборах», — уточнила Инесса Винярская.

По её словам, статистику по иностранным гражданам ведёт Управление миграции при УМВД Калининградской области.

«На сегодняшний день цифру я вам не назову, поскольку ещё достаточно рано, — сказала она. — Но мы обращаться за статистикой, безусловно, будем, потому что нам надо понимать, сколько нужно бюллетеней, есть ли необходимость рассчитывать на значительное их увеличение».

В целом, как отметила Инесса Винярская, сейчас в Калининградской области 839 тысяч избирателей. Это на 4000 меньше, чем было зарегистрировано в январе 2025 года.

Была затронута на пресс-конференции и тема самовыдвиженцев. Они, как пояснила Винярская, имеют право участвовать в выборах, но, чтобы его осуществить, им необходимо собрать подписи, количество которых зависит от того, сколько избирателей живет округе. Речь идет о трех процентах от их количества.

«Сбор подписей возможен только после оплаты изготовления подписных листов, — уточнила Инесса Винярская. — То есть здесь требуется создание избирательного фонда».

Отдельно на пресс-конференции прозвучала тема портала «Госуслуг».

«Как только назначаются избирательные кампании, у всех избирателей автоматически появится вкладка „Выборы“, — рассказала она. — Там будет не общая информация, а информация для конкретного избирателя. То есть будет адрес того участка, где этот избиратель внесён в список, перечислены виды выборов, на которых конкретно он имеет право голосовать, и так далее».

Отвечая на вопрос о том, можно ли будет проголосовать на «Госуслугах», Инесса Винярская сказала, что это станет возможным, если Центральная избирательная комиссия примет решение о применении дистанционного голосования в Калининградской области.

«Вы, как избиратель Калининградской области, подавший заявку через Госуслуги о дистанционном голосовании, получите бюллетени в электронном виде. Например, два бюллетеня по выборам в Государственную Думу, два бюллетеня по выборам в Законодательное собрание и один муниципальный бюллетень».

Но перед этим, как пояснила председатель регионального избиркома, надо обязательно подать заявление на портале Госуслуг.

«Как только избиратель подаёт заявление о том, что он будет голосовать электронно, мы исключаем его из списка избирателей, которые голосуют на избирательном участке, — уточнили она. — Мы исключаем возможность двойного голосования. То есть это тоже избирателям надо понимать».