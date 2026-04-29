За пять лет в области сократилось число региональных отделений политических партий

Фото: Екатерина Аврамова / Новый Калининград

На сегодняшний день в Калининградской области насчитывается 20 представительств политических партий — столько же, сколько и партий в стране. Пять лет назад, когда избирали депутатов Областной думы (сегодня — Законодательное Собрание Калининградской области — прим. «Нового Калининграда»), их было 31. Об этом рассказала председатель избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская в ходе пресс-конференции, состоявшейся 29 апреля в региональном центре ТАСС.

«Причины сокращения разные, — отметила она. — Кто-то самоликвидируется, кто-то ликвидируется по решению суда, кто-то объединяется».

По её словам, на предстоящих выборах в Госдуму 13 партий будут освобождены от необходимости собирать подписи, поскольку на предыдущих выборах набрали больше трех процентов голосов. На региональном уровне таких партий восемь. Это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за Социальную Справедливость», «Коммунистическая партия Коммунистов России» и «Российская объединённая демократическая партия „Яблоко“».

Напомним, в единый день голосования (ЕДГ) 20 сентября 2026 года в Калининградской области будут выбирать депутатов Госдумы, Законодательного собрания и горсовета Калининграда.





