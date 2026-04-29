За пять лет в области сократилось число региональных отделений политических партий

Все новости по теме: Выборы

Фото: Екатерина Аврамова / Новый Калининград

На сегодняшний день в Калининградской области насчитывается 20 представительств политических партий — столько же, сколько и партий в стране. Пять лет назад, когда избирали депутатов Областной думы (сегодня — Законодательное Собрание Калининградской области — прим. «Нового Калининграда»), их было 31. Об этом рассказала председатель избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская в ходе пресс-конференции, состоявшейся 29 апреля в региональном центре ТАСС.

«Причины сокращения разные, — отметила она. — Кто-то самоликвидируется, кто-то ликвидируется по решению суда, кто-то объединяется». 

По её словам, на предстоящих выборах в Госдуму 13 партий будут освобождены от необходимости собирать подписи, поскольку на предыдущих выборах набрали больше трех процентов голосов. На региональном уровне таких партий восемь. Это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за Социальную Справедливость», «Коммунистическая партия Коммунистов России» и «Российская объединённая демократическая партия „Яблоко“».

Напомним, в единый день голосования (ЕДГ) 20 сентября 2026 года в Калининградской области будут выбирать депутатов Госдумы, Законодательного собрания и горсовета Калининграда.




Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

