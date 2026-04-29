Избирком: на муниципальных выборах смогут голосовать граждане еще трех государств

Граждане Кыргызской республики, Республики Беларусь и Туркменистана смогут принять участие в муниципальных выборах. Об этом на состоявшейся 29 апреля в региональном центре ТАСС пресс-конференции рассказала председатель Избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская.

С этим странами у России, как пояснила Инесса Винярская, имеются соответствующие соглашения. При этом она отметила, что основным условием для того, чтобы граждане данных государств смогли голосовать, является наличие вида на жительство в Российской Федерации и регистрации по месту нахождения. Иными словами — прописки.

«Также граждане этих государств имеют право быть выдвинутыми на муниципальных выборах», — уточнила Инесса Винярская.

По её словам, статистику по иностранным гражданам ведёт Управление миграции при МВД Калининградской области. «На сегодняшний день цифру я вам не назову, поскольку ещё достаточно рано, — сказала она. — Но мы обращаться за статистикой, безусловно, будем, потому что нам надо понимать, сколько нужно бюллетеней, есть ли необходимость рассчитывать на значительное их увеличение».

В целом, как отметила Инесса Винярская, сейчас в Калининградской области насчитывается порядка 839 тысяч избирателей. Это на четыре тысячи меньше, чем было зарегистрировано в январе 2025 года.





