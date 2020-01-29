Надо что-то делать: Алиханов потребовал быстрее решить вопрос обманутых дольщиков

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов потребовал от подчинённых ускориться в решении проблемы дольщиков четырёх наиболее сложных объектов региона — жилых комплексов застройщиков «Регион-сервис», «Ганза-сервис», «Альфастрой» и «Вивагс». По трём из них уже получены разрешения на достройку или новое строительство. Объектами занимается региональный Фонд жилищного и социального строительства.

В ходе прошедшего во вторник, 28 января, заседания правительства Алиханов поинтересовался, строится ли уже «что-то из этих четырёх объектов». Вице-премьер Александр Рольбинов сообщил, что сейчас решается вопрос финансирования и ведётся работа с «потенциальными соинвесторами».

Не видели решения: зачем Фонд жилищного строительства взялся помогать дольщикам

«А те средства, которые мы предусматривали по 150 млн на конкурсной основе, мы до них в прошлом году довели или нет? Я высказываю своё неудовольствие темпом работ, которые осуществляются по этому направлению. В прошлом году, еще насколько я помню, в апреле или в мае эти 150 млн первые были доведены. У нас ещё 150 млн в этом году заложены тоже на конкурсной основе. Надеюсь, тоже фонд [жилищного и социального строительства] выйдет и будет участвовать в конкурсе и будет забирать. Чуть меньше года прошло. Что сделано-то? Разрешение на строительство выдано новое? Ну это несложно было сделать!» — высказался губернатор.

Он дал месяц подчинённым и руководству Фонда ЖСС на принятие конкретных действий. Глава региона предложил либо дать дольщикам компенсации, либо уже достроить их дома и отдать квартиры.

«Я прошу тогда как-то мне в течение месяца ближайшего доложить о том, что делается конкретно. Не планы и проекты, я уже устал подписывать дорожные карты. <...> Но вот эти вот четыре [объекта] — мы про них уже третий год как начался говорим. Давайте что-то делать. Уже и землю у минобороны я выпросил, и деньги получили, ну что еще надо-то? Давайте как-то ускоряйтесь», — добавил Алиханов.

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