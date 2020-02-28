Власти: Южный парк затапливает вода, которая идет обратно через дренажные трубы (фото)

Алина Белянина / Новый Калининград

Дирекция ландшафтных парков Калининграда обещает решить проблему затопления Южного парка «в ближайшее время». Тема поднималась накануне на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству.



«Как только будет подтверждено финансирование, мы совместно с „Гидротехником“ (МП „Гидротехник“ — прим. „Нового Калининграда“) в ближайшее время этот вопрос закроем», — заявил глава дирекции Андрей Варфоломеев. Он напомнил, что решено установить задвижку на трубу, которая соединяет парковые пруды с Преголей: из-за подъема уровня воды в реке он поднимается в итоге в прудах. «Когда [происходит] подъем уровня озера, через дренажные трубы вода поднимается на территорию [парка], через них проходит в гунт. Вода идет в обратном направлении», — пояснил Александр Варфоломеев.

Он должен будет отчитаться перед депутатами горсовета о проделанной работе через месяц.

Пытка плиткой: как выглядит Южный парк после благоустройства (фото)



Отметим, как утверждают местные жители, ситуация с подтоплениями обострилась после благоустройства части Южного парка; в горадминистрации это опровергают.