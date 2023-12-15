«Чуда не будет»: риелтор рассказал, чего ждать после очередного повышения ключевой ставки

Совет директоров Центробанка на последнем в 2023 году заседании в пятницу, 15 декабря, поднял ключевую ставку до 16% годовых. Повышение стало пятым подряд в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Решение хоть и не стало сюрпризом для рынка на фоне ускорения инфляции в ноябре, не может не коснуться всех его сегментов. Недвижимость традиционно — в первых рядах. Глава гильдии риелторов Калининградской области Олег Перевалов рассказал «Новому Калининграду», собственники каких квартир и когда будут вынуждены снизить цены.

Решение Центробанка поднять ключевую ставку до 16% Олег Перевалов назвал ожидаемым. «Кто-то ожидал 17, кто-то ожидал, что останется прежней — 15. А это как раз посередине. Никаких сюрпризов нет, — отметил он, — Чего ждать? Во-первых, это ожидание уже плюс-минус отыграно. Продвинутые собственники уже пошли навстречу покупателям, значительно подвинулись. Покупатели продвинутые тоже понимают, что сейчас будет ещё больше козырей в руках. Я думаю, что сейчас это некритично повлияет. При такой высокой ставке плюс-минус процент уже мало на что влияет».

Сделки по более низким ипотечным ставкам, одобренным ранее, остались в прошлом, рассказывает риелтор. Под нынешние 16-17% кредиты берут единицы. «Кто-то берёт небольшой „хвостик“ или кто-то берёт на небольшой срок, зная, что через месяц продаст квартиру и закроет этот кредит. Поэтому я точно могу сказать, что охлаждение рынка будет, но не по всем позициям».

Сегмент элитной недвижимости охлаждение не затронет, уверен Перевалов, так как и покупатели, и продавцы там твёрдо стоят на ногах и от ставки сильно не зависят. «А вот в бюджетном сегменте, я считаю, что это значительно повлияет, — продолжил эксперт, — Охлаждение, я предполагаю, будет где-то на 10, где-то даже 15-20% от текущих цен. Дело в том, что текущие цены, как у всех нормальных собственников, они тоже немного завышены. Завышение идёт на 10%. Ещё будет снижение на 5-10%, и в результате мы увидим общую картину корректировок от 5 до 20%. Потому что предложение достаточное. Несмотря на то, что люди поехали в Калининград, их всё равно пока недостаточно, чтобы это предложение удовлетворить».

Самая непростая ситуация складывается для собственников квартир с центральным отоплением в советском жилом фонде, добавил риелтор. «Предложение там очень большое, жильё это всё меньше пользуется спросом, все так или иначе пытаются купить всё-таки автономное отопление. И вот здесь корректировки могут быть 25 даже процентов. Сразу скажу, что это будет, конечно, не моментально, потому что рынок недвижимости инертный, собственники долго дозревают, понимают, что всё не так хорошо, как им хотелось бы. Самые продвинутые собственники будут реагировать быстро, идти навстречу покупателям. Но таких, к сожалению, единицы», — уверен Олег Перевалов.

«Остальные всё-таки будут на что-то надеяться, на чудо, хотя чуда не будет, особенно потому, что впереди новогодние праздники. Обычно январь и февраль такие даже без всяких повышений ставок. Поэтому, я думаю, мы в конце февраля увидим уже такие скорректированные цены», — заключил риелтор.

В ноябре спрос на вторичное жильё сократился в Калининграде на 12%. Несмотря на это, собственники продолжали поднимать цены. Повышение составило около 2%, цена квадратного метра — 105 тыс. рублей, а средняя стоимость всего объекта — 5,7 млн рублей. Калининградские новостройки в ноябре по сравнению с октябрём подорожали на 5%. При этом по итогам анализа данных за полные 11 месяцев 2022 и 2023 годов аналитики онлайн-сервиса объявлений «Авито» зафиксировали снижение цены в первичном сегменте рынка недвижимости на 10%. Это в том числе вызвано значительным ростом объёма предложения — на 95%. Спрос на новостройки в ноябре вырос на 55%, однако в годовом выражении повышение составило только 6%. Средняя стоимость новой квартиры в Калининграде, по данным «Авито», — порядка 5,8 млн рублей, цена «квадрата» — 102 тыс. Доля непроданного жилья в калининградских новостройках увеличилась в ноябре до 38%.

Текст: Мария Власенкова; фото: Юлия Власова / Новый Калининград