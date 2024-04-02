Экспертиза одобрила достройку жилого квартала у аэродрома «Девау»

Рядом с аэродромом «Девау» планируют достроить комплекс трехэтажных домов, возведение которого было начато в 2012 году. Речь идет о квартале на улице Гурьевской в поселке Малое Исаково Гурьевского округа. Проект завершения строительства получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Документ опубликован на сайте областного правительства.



Заказчиком экспертизы выступила компания «ЭкпертПроектРеставрация». Ее проводил директор Научно-производственного центра «Черноземье» из Липецка Александр Ерохин.

Согласно данным, опубликованным на сайте «Федресурс», в 2023 году право собственности на недостроенные объекты, расположенные на участке с кадастровым номером 39:03:030228:88 площадью 27 990 квадратных метров, перешло от компании «К Строй» к специализированному застройщику «Февраль-Строй». Учредителем и гендиректором этой организации сейчас выступает Диана Белоенко.

Как указано на сайте жилого комплекса, на территории запланировано пять трехэтажных домов, рассчитанных в общей сложности на 202 квартиры, а также детские площадки, площадки для отдыха и спорта и автостоянки. Объекты находятся в зоне регулирования застройки и хоздеятельности аэродрома «Девау», признанного объектом культурного наследия регионального значения.





Схема из акта историко-культурной экспертизы

Дома располагаются на расстоянии 15 метров от ближайшего объекта «Девау» — взлетно-посадочной полосы. Эксперт пришел к выводу, что проект не окажет негативного влияния на объект культурного наследия. Чтобы не нанести вреда сооружениям, застройщик намерен возить стройматериалы без заезда на территорию аэродрома, хранить горючие материалы удаленно на закрытом складе и применять технологии, которые не предполагают вибронагрузок на конструкции сооружений «Девау».

В 2015 году судебные приставы приостанавливали строительство жилого микрорайона в Малом Исаково в связи с тем, что оно может негативно отразиться на безопасной эксплуатации аэродрома. Тогда на территории планировалось разместить восемь малоэтажных домов. Впоследствии в областном правительстве сообщали, что строительство велось в охранной зоне аэродрома «Девау». В мае 2016 года суд вынес решение о том, что четыре дома должны быть приведены в соответствие нормативной высотой. Власти утверждали, что застройщик выразил готовность исполнить это решение.

Впоследствии в областном правительстве объявили о намерении снять с «Девау» статус аэродрома. На территории планируется создать ландшафтный парк.