Генне: застройщик 25-этажек на Сельме сэкономил на фасаде и применил штукатурку

При строительстве 25-этажных домов на Сельме застройщик отошел от проекта и вместо вентилируемого фасада использовал штукатурку. В случае отслоений это чревато проблемами с безопасностью, отметил в эфире радиостанции «Балтик Плюс» советник губернатора архитектор Вячеслав Генне в пятницу, 12 апреля.



«На той же Сельме, вот этот знаменитый долгострой мучительный [...]. По какой-то причине вместо вентилируемого фасада его сделали в штукатурке. 25-этажное здание, представляете, например, что может происходить в случае там каких-то отслоений штукатурки?» — сказал Вячеслав Генне. Он назвал этот вариант «неремонтопригодным». «Чтобы сымитировать как бы вот эту облицовку, они штукатурку, девелоперы, расчертили „в шовчике“ как бы, с имитацией — сэкономили», — пояснил архитектор. Ранее, признался Вячеслав Генне, при проектировании этих домов он «давал предложение по колористике».

Разрешение на строительство двух 26-этажек на месте недостроенного многоквартирного дома «Калининграджилстроя» на Сельме было получено в ноябре 2016 года. Компания «Акфен» выкупила объект в августе 2015 года за 45 млн рублей, в феврале 2016 приступила к сносу. Она взяла на себя обязательства по обеспечению жильём 133 обманутых дольщиков из 236. Как указано в Едином реестре проблемных объектов, строительство рассчитывали завершить до конца 2023 года. Два месяца назад на проблемный объект выезжали представители прокуратуры. Отмечалось, что строительство находится в завершающей стадии.