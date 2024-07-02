Суд арестовал ликёро-водочный завод на Нижнем озере в Калининграде

Тамбовский районный суд наложил арест на завод «СПИ-РВВК» в Калининграде по иску Генпрокуратуры, сообщает РБК. Руководитель предприятия Ринат Зупаров рассказал «Новому Калининграду», что имущественный комплекс продолжает работать по действующему профилю «аренда и управление недвижимым имуществом.



Как сообщает РБК, по иску Генпрокуратуры наложен арест на неработающий завод в Калининграде АО «СПИ-РВВК» и его дочернюю структуру ООО «РВВК», бенефициаром которых является бизнесмен Юрий Шефлер, уехавший из России 20 лет назад. Также арестован спиртовой завод Шефлера «Амбер Талвис», который поставлял спирт в Латвию для завода-производителя водки Stoli, Moskovskaya и рижского бальзама. Арест на все три юрлица был наложен 26 июня 2024 года. РБК направил информационные запросы в «Амбер Талвис», АО «СПИ-РВВК» и Генпрокуратуру.

«Действительно, факт есть. Произведен арест. Произведена опись. Наложен арест. Но это ни в коей мере не говорит о том, что мы не можем продолжать свою хозяйственную деятельность. Мы не работаем уже давным-давно как завод, поменяли код деятельности, сдаём помещения в аренду. У нас много арендаторов, очень порядочных, приличных, добросовестных во всех отношениях», — рассказал «Новому Калининграду» руководитель «СПИ-РВВК» Ринат Зупаров.

По его словам, арест не влияет на хозяйственную деятельность предприятия. «На движимое и недвижимое имущество приставами наложен арест, но это, как написано в определении, мера временная. Мы продолжаем деятельность по сдаче имущества в аренду, платим налоги, зарплату, работаем с контрагентами, с арендаторами. В этом плане абсолютно ничего не изменилось. А дальше, я думаю, суд определит, что кому и зачем. Разберутся и сделают свой вывод», — отметил Зупаров.

В 2020 году руководитель предприятия рассказывал, что территория бывшего завода «находится в глубокой консервации» с начала 2000-ных годов, поэтому было рассматривались варианты отремонтировать и найти интересантов для помещений здания бывшего завода.