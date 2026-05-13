Экспертиза одобрила проект апарт-отеля на ул. Динамо в Светлогорске

Изображение: презентация проекта, представленного на градсовете

Проект строительства гостиницы на ул. Динамо в Светлогорске прошел экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 12 мая. Документацию для экспертизы подготовили ООО «Пожарный эксперт», «Бик» и конструкторское бюро «Графика», а также индивидуальный предприниматель Александр Шерстюк из Калининграда. В качестве экспертной организации выступила калининградская компания «Проэксперт».

Строительством займется ООО «Светлогорск-строй-сервис», зарегистрированное на ул. Краснопрудной в Калининграде. Директором выступает Леонид Романов, а финансовым директором — Карен Товмасян. Оба они являются учредителями фирмы. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых домов.

Строительство планируется на земельном участке с кадастровым номером 39:17:01004:1034 около Центральной площади. Предполагается, что гостиница будет пятиэтажной с подземным паркингом на 20 машиномест. На первом этаже планируют разместить коммерческие объекты.

О том, что рядом с Центральной площадью в Светлогорске собираются построить гостиничный комплекс, стало известно в июне 2023 года. Тогда на сайте областного правительства был опубликован акт историко-культурной экспертизы, в котором было отмечено, что освоением указанного земельного участка занимается компания «Светлогорск-Строй-Сервис», которая арендует землю с мая 2023 года.

В августе 2023 года свои варианты архитектурных решений представляло на градсовете бюро «Другая архитектура». Два новых решения разработала архитектурная мастерская «Квадр». Поддержку градсовета в июле 2024 года получил первый вариант, но мнения разделились.


