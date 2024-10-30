Проект восстановления виллы «Горный замок» в Светлогорске прошёл госэкспертизу

Иллюстрация из презентации Александра Башина на заседании градсовета
Иллюстрация из презентации Александра Башина на заседании градсовета
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Проектная документация приспособления виллы «Горный замок» в Светлогорске для современного использования прошла госэкспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Застройщик — компания «Грюнвальд — Спа». Проектную документацию подготовило ООО «Дивек — Проект» (Калининград). Положительное заключение получено 29 октября 2024 года.

Вилла «Горный замок» находится на ул. Октябрьской, 5. Это объект культурного наследия местного значения. В реестр муниципальных памятников оно попало в марте 2011 года под названием «Дом жилой», начало ХХ века.

По данным сайта «Пруссия39», вилла была построена в Раушене (ныне Светлогорск) не позднее 1910 года. Изначально здание именовалось «вилла Конизер», но в начале 1930-х годов новый владелец поменял название на «Горный замок». В послевоенные годы в здании расположился корпус санатория № 3, а позднее — спальный корпус санатория профсоюзов «Светлогорск». В 2015 году здание попало в частные руки. В 2018 новый владелец начал ремонт «Горного замка».

В марте 2014 года проект перестройки виллы «Горный замок» в санаторий прошёл историко-культурную экспертизу. Эксперт Владимир Ярош отметил, что планируемые работы «обеспечат улучшение визуального восприятия окружающей территории» и не окажут негативного влияния на соседние объекты культурного наследия.

В январе 2024 года положительное заключение госэкспертизы получил проект приспособления под пансионат расположенной рядом исторической виллы «Лесной замок» ( ул. Октябрьская, д. № 9). Застройщиком объекта также выступает ООО «Грюнвальд-Спа».

Обе виллы планируют не только восстановить, но и соединить между собой новым зданием. Соответствующий проект санатория «Грюнвальд Спа», подготовленный архитектурной студией Plazma из Вильнюса, в декабре 2023 года одобрил областной градостроительный совет. Как сообщалось ранее, в здании планируют открыть гостиницу на 23 номера с возможностью разместить до 46 человек. Застройщик намерен привести к историческому виду кровлю здания, устроить мансарду, воссоздать историческую башню и в целом частично утраченный облик памятника архитектуры.

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