Аналитики подсчитали, сколько лет калининградские семьи копят на квартиру

В Калининградской области семье, состоящей из двух взрослых и одного ребёнка, требуется минимум 4,1 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 кв. метров с учётом покупки на вторичном рынке. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Расчёты приведены на май 2025 года с учётом средней стоимости квартиры указанной площади в регионе — 6,4 млн рублей. Показатели позволили разместить Калининградскую область на 58 месте из 85 рейтинга российских регионов по доступности жилья. Годом ранее в аналогичном рейтинге минимальный срок сбора средств на квартиру составлял более шести лет при её средней стоимости 7,2 млн рублей. Область занимала 63 место.

Самое доступное жильё в российских регионах, согласно данным исследования, — на Крайнем севере — в Мурманской области и Ханты-Мансийском автономной округе, замыкают список Севастополь и Крым.

Участие в рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Рейтинг подготовил центр экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным Росстата, Центробанка и «СберИндекса». Методика подразумевала расчёт минимального количества лет, необходимых семье из двух взрослых (со средней чистой (без НДФЛ) заработной платой в регионе за 12 месяцев) и одного ребёнка, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров (вторичный рынок). Предполагалось, что семья использует для этого все средства, остающиеся после затрат на поддержание текущей жизни (взяты региональные прожиточные минимумы для взрослых и детей), и накопления в виде депозитов в банках (средний размер депозита на одного взрослого жителя в регионе). Подразумевалось также, что для накопления семья ежемесячно пополняет депозит в банке со средней ставкой по федеральному округу, в который входит регион.