Пржездомский: мы не можем себе позволить восстановить Королевский замок

На месте Дома Советов необходимо возвести знаковый объект, а о восстановлении Королевского замка речи быть не может. Об этом в ходе интервью «Новому Калининграду» сообщил историк и писатель Андрей Пржездомский, который на сегодняшний день также является представителем Национального антитеррористического комитета.

«Идей было много на этот счет. Артур Сарниц предлагал возродить замок и старый город. В общем, это всё, конечно, очень интересно с точки зрения истории и с точки зрения, может быть, туристического восприятия, но мы всё-таки должны помнить ещё о том, что помимо культурологических вещей есть какие-то политические акценты, которые мы не можем игнорировать, — пояснил Пржездомский. — Мы должны делать всё для того, чтобы даже сомнений не возникало в том, что это российская земля, по праву нам принадлежащая. Поэтому подчёркивание каких-то элементов чисто немецкой истории, немецкой культуры работает на совсем другое. А уж тем более замок — это символ Тевтонского ордена, форпост на востоке. При всей моей любви к этому замку... Я действительно во время экспедиции, можно сказать, все его подземелья облазил, и это все очень интересно. И тем не менее, мы не можем себе позволить этот символ возродить и тем самым как бы сказать: „Да, ещё не всё потеряно“. Нет, я думаю, что это неправильно».

Далее писатель отметил, что освободившуюся от Дома Советов территорию «надо освоить и разумно освоить».

«Конечно, Дом Советов в своё время мне казался очень странным сооружением на этом месте, конструктивистским таким, — продолжил он. — И вот эти годы, которые он простоял бессмысленно, и разрушение его... Никуда от этого не денешься, это исторический процесс. А вот что здесь сделать? Ну, наверное, здесь надо сделать такое пространство, которое бы притягивало людей. Было некое предложение сделать тут просто какой-то парк или такой скверик. Ну, в центре города всё-таки должен быть какой-то знаковый объект, возможно, связанный с историческими и с патриотическими аспектами. И вообще очень важно в Калининграде видеть российскую историю».