Облвласти разрешили построить многоквартирный дом в центре Гвардейска

Областные власти выдали разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в центре Гвардейска, недалеко от площади Победы и Дома-музея Ловиса Коринта. Разрешение получило ООО «Сфера» 2 сентября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:02:010016:2819, предназначенном под малоэтажную многоквартирную застройку. Его уточнённая площадь составляет 1 310 кв. м, а стоимость по кадастру — 433 тыс. руб. Разрешение будет действительно до 2 сентября 2027 года.

ООО «Сфера» зарегистрировано в Гвардейске на ул. Дзержинского. Учредителями компании являются Семен Храпов, который также выступает генеральным директором, и ООО «Центр кибербезопасности энергетической отрасли». Основной вид деятельности — «аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки».

Компании «Сфера» в июне 2023 года передали земельные участки в Гвардейске. Цель проекта — размещение апартаментов с объектами торговли и общепита, многоквартирного жилого дома, двух открытых паркингов. При этом инвесторы обещают возвести санитарные объекты общего пользования и торговые помещения, а также помещение для размещения музея площадью 500 кв. м. «Инвестор также осуществит благоустройство территории, в том числе предусматривающее создание детских и спортивных площадок», — отмечается в реестре.

Ранее портал «Rugrad» писал, что компания-инвестор «Сфера», связанная с собственником ГК «Элмонт» Игорем Билоусом, планирует приступить к строительству жилого и социального квартала в Гвардейске в 2025 году. В Калининградской области Билоус известен по проекту реновации замка Тапиау в Гвардейске и ряду проектов в Черняховске и Железнодорожном.