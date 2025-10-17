Проект многофункционального комплекса на ул. Чекистов прошел экспертизу

Экспертиза одобрила проект строительства многофункционального комплекса на ул. Чекистов, 81, в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 17 октября. Документацию для экспертизы подготовила калининградская компания «Проект-партнер». В качестве экспертной организации выступило ООО «Негосударственная экспертиза».

Строительством занимается ООО «Спартак», зарегистрированное в Калининграде на ул. Чекистов, 81. По данным базы контрагентов, директором компании выступает Руслан Носов, а учредителем — ООО «Бэл Девелопмент». Основной вид деятельности фирмы — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

«Спартак» был продан в частную собственность в 2008 году. Разрешение на застройку стадиона областные власти выдали в июле 2021 года. Тогда же стало известно, что четырьмя годами ранее власти скрытно от жителей города изменили территориальную зону в проекте правил землепользования и застройки Калининграда (ПЗЗ), что в итоге и позволило девелоперу получить разрешение на строительство. Архитектурный проект комплекса презентовали в апреле 2021 года на областном градостроительном совете.

Строительные работы начались в 2021 году, несмотря на протесты местных жителей. В мае 2023 года горвласти разрешили провести на соседнем участке с кадастровым номером 39:15:121305:640 «рубку ухода» «неперспективной растительности». Количество деревьев, подлежащих вырубке, в билете не указывалось. В октябре 2024 власти одобрили вырубку 570 деревьев и 10 кустарников на территории будущего комплекса. Проектом компенсационного озеленения была предусмотрена посадка 508 деревьев и 10 кустарников на земельном участке с кадастровым номером 39:15:121305:13. Компенсационная стоимость оплачена в сумме 11 574 964,5 руб. Объём инвестиций в реализацию проекта составил 5,1 млрд руб. Открыть комплекс застройщик рассчитывает до конца 2025 года.

Элитные офисы на месте стадиона: как застроили территорию «Спартака»

В мае 2025 года представители местной власти на презентации строящегося многофункционального комплекса «Бэлфорт» высказали мнение, что с открытием новых теннисных кортов на месте бывшего стадиона «Спартак» Калининград должен стать точкой притяжения для спортсменов со всего мира.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!