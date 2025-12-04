Власти разрешили построить гостиницу апартаментного типа в центре Светлогорска

Изображение: презентация, представленная на градсовете
Изображение: презентация, представленная на градсовете
Все новости по теме: Застройка побережья

Областные власти выдали разрешение на строительство гостиницы апартаментного типа рядом с фуникулером в Береговом переулке в Светлогорске. Разрешение получило ООО «Союз-строй» 6 ноября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:010002:46, предназначенном под гостиничное обслуживание. Его уточнённая площадь составляет 797 кв. м, а стоимость по кадастру — 4,9 млн руб. Разрешение будет действительно до 6 ноября 2028 года.

ООО «Союз-строй» зарегистрировано в Калининграде на ул. Чехова. Генеральным директором и учредителем выступает Севда Турсунова. Помимо прочего, учредителем значится Владислав Черноиванов.

Напомним, что архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект в январе 2025 года. В здании хотят разместить 22 апартамента с террасами. На кровле комплекса планируется создание смотровой площадки. На земельном участке также обустроят шесть парковочных мест с ограниченным временем пребывания. Авторы концепции хотят также сделать нижнюю платформу канатной дороги частью своего комплекса. Над ней планируется установка навеса. В июле проект одобрила экспертиза. В октябре областные власти предоставили разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Telegram | MAX

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter