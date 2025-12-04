Власти разрешили построить гостиницу апартаментного типа в центре Светлогорска

Областные власти выдали разрешение на строительство гостиницы апартаментного типа рядом с фуникулером в Береговом переулке в Светлогорске. Разрешение получило ООО «Союз-строй» 6 ноября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:010002:46, предназначенном под гостиничное обслуживание. Его уточнённая площадь составляет 797 кв. м, а стоимость по кадастру — 4,9 млн руб. Разрешение будет действительно до 6 ноября 2028 года.

ООО «Союз-строй» зарегистрировано в Калининграде на ул. Чехова. Генеральным директором и учредителем выступает Севда Турсунова. Помимо прочего, учредителем значится Владислав Черноиванов.

Напомним, что архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект в январе 2025 года. В здании хотят разместить 22 апартамента с террасами. На кровле комплекса планируется создание смотровой площадки. На земельном участке также обустроят шесть парковочных мест с ограниченным временем пребывания. Авторы концепции хотят также сделать нижнюю платформу канатной дороги частью своего комплекса. Над ней планируется установка навеса. В июле проект одобрила экспертиза. В октябре областные власти предоставили разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.