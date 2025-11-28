Мэрия вынесла на обсуждения поправки в генплан для части острова «Октябрьский»

Мэрия Калининграда объявила о старте общественных обсуждений по проекту внесения изменений в генеральный план применительно к части острова «Октябрьский». Информация опубликована на сайте горадминистрации.

Изменения коснутся территории в границах ул. Октябрьская — наб. Генерала Карбышева — 2-я эстакада — ул. Генерала Павлова. Срок проведения обсуждений: с 27 ноября по 25 декабря 2025 года. При этом узнать, какие именно изменения будут внесены, можно будет не ранее 5 декабря, когда будет представлена экспозиция проекта.

«Ознакомиться с проектом можно будет на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Направления деятельности — Строительство — Общественные обсуждения, публичные слушания — О внесении изменений в Генеральный план городского округа „Город Калининград“», — сообщили в горадминистрации.

Принять участие в обсуждениях смогут только калининградцы, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью объектов капитального строительства

Экспозиция проекта пройдёт в:

— МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности администрации» (МКУ «ЦДОД»), срок: 5 декабря — 15 декабря 2025 года, часы работы: понедельник — пятница, 9:00 —18:00.

— Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова (адрес: г. Калининград, пр-кт Московский, 39), срок: 5 декабря — 15 декабря 2025 года, часы работы: вторник — пятница с 11.00 до 20.00, суббота — воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник — выходной день.

Проведение консультаций запланировано в МКУ «ЦДОД»:

— 08.12.2025 (понедельник) с 14:00 до 17:00;

— 10.12.2025 (среда) с 10:00 до 13:00.

Предложения и замечания будут приниматься с 5 декабря по 15 декабря 2025 года через официальный сайт http://www.klgd.ru; в книге (журнал) учета посетителей экспозиции проекта; через платформу обратной связи: https://gov39.ru/servisy/pos/; в письменной форме через МКУ «ЦДОД» (пл. Победы, 1). Контакты организатора публичных слушаний: 92-31-46, 92-32-11.

О готовящихся поправках в генплан стало известно из приказа министерства градостроительной политики региона, опубликованного в конце октября.

Напомним, ранее власти выдали разрешение на строительство 25-этажного жилого дома около второго эстакадного моста, а также разрешили возведение «горизонтальной многоэтажки» на территории Острова. Позже сообщалось, что на Острове планируют изменить планировку территории.

Также ранее градсовет одобрил проект жилого квартала «Сочный красный» от ГК «Кортрос». Девелопер сообщил, что в 2025 году намерен приступить к строительству жилого комплекса общей площадью более 100 тыс. кв. м.

