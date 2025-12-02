Минконтроля не нашло нарушений в точечной застройке Зеленоградска

Министерство регионального контроля не нашло нарушений градостроительных норм при строительстве дома по ул. Первомайской, 3 в центре Зеленоградска. Об этом говорится в ответе замглавы администрации Зеленоградского округа Руслана Андронова на официальный запрос «Нового Калининграда».

В администрации сообщили, что местные власти не наделены полномочиями выдачи разрешений на строительство, контролирующим органом в сфере строительства в Калининградской области является соответствующий департамент министерства регионального контроля. «С целью проверки возможных нарушений норм и правил настройки на земельном участке с кадастровым номером 39:05:010308:332 администрация обратилась в министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области. В отношении вышеуказанного объекта департаментом строительного надзора министерства проведено внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие в форме инспекционного визита. Для проведения визита были привлечены специалисты ООО „Геоид“. По результатам проверочных мероприятий земельного участка с кадастровым номером 39:05:010308:332 установлено, что предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции объектов капитального строительства) соблюдены, нарушений обязательных требований градостроительного законодательства не выявлено», — сообщили в администрации.

Кроме того, местные власти отметили, что собственник земельного участка с кадастровым номером 39:05:010308:332 на своей территории залил фундамент, в результате чего появились «признаки нарушения обязательных требований». «Администрацией с целью проверки возможных нарушений был направлен запрос в AO „Калининградгазификация“. Специалистами предприятия произведена проверка состояния охранной зоны действующего газопровода низкого давления. По результатам проверки установлено, что охранная зона не нарушена, нормативное расстояние от действующего газопровода до фундамента пристройки к жилому дому 3 по ул. Первомайской выдержано», — сообщили в ответе.

На стремительно растущее здание в историческом центре города, в котором преобладает малоэтажная застройка, обратили внимание местные жители и туристы. По словам очевидцев, в доме «уже начинают строить пятый этаж», хотя «по ПЗЗ в этом месте разрешено не больше трех этажей». Местные жители утверждают, что «своим видом новое здание портит архитектурный ландшафт центральной части курортного города».

Строительство здания ведется на земельном участке с кадастровым номером 39:05:010308:332, площадью 866 кв. м.. В 2020 году право аренды участка было выставлено на аукцион. Срок действия договора аренды — 20 лет, начальный размер годовой арендной платы составлял 1 776 000 рублей. На тот момент участок также располагался в зоне застройки малоэтажными жилыми домами. Основные виды разрешённого использования: индивидуальные, блокированные, многоквартирные жилые дома до 3 надземных этажей, включая мансардный, и т.п.