Власти отдают застройщику землю на парковке у «Ростех-Арены» и под Второй эстакадой

Инвестиционный совет при губернаторе Калининградской области признал масштабным проект «Застройка острова Октябрьский в Калининграде», который намерена реализовать «Специализированный застройщик „Город Девелопмент“», учредителем которого является компания «КОРТРОС». Компании планируют передать без торгов несколько участков, в том числе под Вторым эстакадным мостом. Заседание инвестсовета состоялось в закрытом режиме 24 марта под председательством первого вице-губернатора Шерина. Протокол от 17 апреля опубликован на сайте «Инвестируйте в Калининград».

В частности, застройщику планируется передать в аренду без торгов пять участков. Участок с кадастровым номером 39:15:140505:284, как следует из данных Публичной кадастровой карты, располагается на парковке около стадиона «Ростех-Арена», его площадь 2 607 кв. м, вид разрешенного использования — «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), деловое управление», кадастровая стоимость — 13,9 млн рублей.

Участок с номером 39:15:140502:192, площадью 20,907 кв. м предназначен под дошкольное, начальное и среднее общее образование. Ещё три участка с номерами 39:15:140502:23, 39:15:140505:9, 39:15:140507:3 — это территория под Вторым эстакадным мостом.

Также протоколом инвестсовета рекомендовано снять с кадастрового учета нежилое здание площадью 7 кв. м, которое на публичной кадастровой карте обозначено «СНТ „Остров“, уч. 76».

Как отмечает портал «Руград», также до 29 июня предполагается проработать прекращение договора безвозмездного пользования по ряду участков (39:15:000000:20620, 39:15:140502:211, 39:15:140502:212, 39:15:000000:20625, 39:15:000000:20618), в сентябре прошлого года предоставленных МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». «Все перечисленные массивы были образованы для развития улично-дорожной сети от кольцевой развязки на аллее Чемпионов напротив стадиона. На инвестора возлагается обязательство по строительству дорог в этой части Острова», — отмечает портал. Следующий этап предполагает расширение перечня вовлекаемых территорий за счёт участков с номерами 39:15:140504:122, 39:15:140504:123, 39:15:140505:271, 39:15:000000:19658, 39:15:000000:19673, 39:15:000000:20620, 39:15:140502:211 и 39:15:140502:212, 39:15:000000:20625, 39:15:000000:20618. Часть из них предназначены под дорожную инфраструктуру, часть — под жилую и общественно-деловую застройку.

Первые пять участков из этого списка были исключены на том же заседании инвестсовета из масштабного проекта Корпорации развития области «Застройка острова Октябрьский», который был одобрен в 2021 году. Три из них предназначены под торгово-развлекательные объекты, Участки с номерами 39:15:140504:122 и 39:15:000000:19658 расположены рядом со стадионом около парковки, вид разрешенного использования — многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

Ранее ГК «КОРТРОС» сообщила, что планирует приступить к строительству жилого квартала на Острове. В нём будут предложения премиум и комфорт-классов, а общая площадь составит более 100 тыс. кв. м. Также заявлено строительство двух гостиничных комплексов площадью в 17 тыс. кв. м, коммерческие помещения на 10 тыс. кв. м. Отмечалось, что девелопер планировал начать реализацию проекта в 2025 году и завершить в 2031-м.

В июле 2025 года градсовет одобрил проект жилого квартала «Сочный красный».