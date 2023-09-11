Апартаменты и выставки: проект восстановления замка Тапиау в Гвардейске прошел экспертизу

Проект восстановления замка Тапиау в Гвардейске получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства. Документацию разрабатывала компания «СтройМонтажСервис», ее проверяла комиссия под председательством главы совета по наследию Союза архитекторов России Ирины Маркиной.



Трехэтажное здание замка Тапиау с мансардой и подвальными помещениями является объектом культурного наследия федерального значения. Состояние фундаментов, наружных стен, внутренних стен, перегородок и кровли строения признано работоспособным, дверей, лестничных клеток и маршей — ограниченно работоспособным, оконных заполнений — неработоспособным. Как аварийные оцениваются отмостка и системы холодного водоснабжения, канализации и отопления. Состояние системы электрооборудования признано недопустимым.

В рамках приспособления для современного использования, которое предусматривает создание музея и парка семейного отдыха, инвестор планирует воссоздать утраченные флигели замка и отреставрировать сохранившиеся исторические постройки. В замке планируют в числе прочего восстановить кровельное покрытие с использованием керамической черепицы, отремонтировать перекрытия и лестничные марши, заменить наружную водосточную систему и отреставрировать кирпичную кладку фасадов.

Оконные блоки заменят на новые с учетом исторической расстекловки. В здании также хотят установить новые двери. Кроме того, предусмотрена реставрация замковых камней, консолей и нервюр.

В подвале, на втором и третьем этажах планируют обустроить экспозиционные помещения, в мансарде — апартаменты площадью 87,4 кв. м и холл, на чердаке — еще четыре помещения под апартаменты. На первом этаже предусмотрены два вестибюля, гардероб и помещения под продажу сувениров. Кроме того, сувенирную лавку с ювелирным магазином собираются открыть в подвале. Туалеты запланированы на первом и мансардном этажах.





«Приспособление здания памятника не изменяет его исторической конфигурации и объемов. Для устройства запланированных помещений под музей-экспозицию предусмотрена замена перегородок советского периода на новые, из легких материалов, не нарушающих архитектурный облик помещений внутреннего объема памятника», — говорится в акте экспертизы. Специалисты пришли к выводу, что предполагаемые к выполнению работы не оказывают влияние на «конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности» замка.

Инвестором Тапиау выступает генеральный директор московской компании «Элмонт» Игорь Билоус. Региональные власти одобрили льготный кредит на ревитализацию замка размером 600 млн рублей (50% суммы предоставляются на возвратной основе, 50% — на безвозвратной). Общая сумма инвестиций в восстановление объекта и его обустройство оценивается в 2,5 млрд рублей. На территории уже ведутся работы.

В августе на реке Преголе возле Тапиау начали строить причал для катеров и яхт. Набережную напротив замка власти Гвардейска планируют благоустроить в 2024 году.

Как сообщал в 2022 году Игорь Билоус, на территории Тапиау планируется открыть музейный комплекс с постоянной экспозицией, посвященной истории замка, ресторанный комплекс, видовую башню с кофейней, охотничий домик с гриль-зоной, этнографический центр, центр обучения традиционным ремеслам, а также гостиницу с рестораном, конференц-залом и спа-центром. Инвестор собирается сохранить только три здания, которые имеют отношение к орденской истории замка, и достроить несколько утраченных в начале прошлого века корпусов. «Мы его видоизменить хотим не сильно, а точнее хотим привести его к тому виду, в котором он был до пожара в Первую мировую войну», — пояснял Билоус.

Помимо Тапиау компания «Элмонт» намерена инвестировать еще в два исторических здания: районного управления в Железнодорожном и окружной больницы в Черняховске. Все три объекта хотят превратить в туристические комплексы и соединить их единым маршрутом протяженностью 160 км.

Фото: Виталий Невар, Денис Туголуков / Новый Калининград