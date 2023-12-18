Здание спасли не мы: инвестор — о прошлом и будущем крайсхауса в Железнодорожном (фото)

Знаменитый и едва не погибший Крайсхаус в Железнодорожном, который в августе 2022 года арендовала на 20 лет компания «Бартия», уже стоит под новой крышей: инвестор продолжает ремонт фасада и переходит к отделке внутренних помещений. О том, как долго будут продолжаться работы по восстановлению одного из красивейших исторических зданий бывшего Гердауена, чем оно будет наполнено и как его в свое время удалось спасти местным жителям, «Новому Калининграду» рассказал гендиректор «Бартии» Вячеслав Воронин.



Основные работы в крайсхаусе, расположенном на пересечении улиц Коммунистической и Советской, сейчас проделываются подрядчиком с тыльной стороны здания (начались они в июне этого года). На крыше установили новую стропильную систему, по всей площади заменили черепицу. В правом крыле здания наружные стены частично заново отштукатурены, остекляются окна. Из подвального помещения вывезли несколько грузовиков мусора, там демонтирован довоенный немецкий котел. Начинается отделка помещений.

«Мы приняли здание в удручающем состоянии — без отопления оно простояло с 2006 года, — рассказывает Вячеслав Воронин. — Но нам очень повезло, что тут рядом, буквально напротив, живет очень ответственный местный житель Евгений Прокофьевич Волкогон. Он тут и участковым был. А потом он в этом здании сторожем работал. После того, как крайсхаус забросили, Евгений Прокофьевич как будто бы знал, что рано или поздно у объекта появится новый собственник. Он постоянно присматривал за этим зданием, заколачивал двери, гонял вандалов. Собственно, поэтому крайсхаус и сохранился — его спас Волкогон. Конечно, внутрь все равно проникали какие-то люди, которые его частично разграбили: буквально накануне нашего прихода чугунная люстра с парадной лестницы пропала, какие-то деревянные элементы на дрова выпилили, некоторые балки и стропила исчезли. Но главное, что объект не успели поджечь или разобрать».

Евгений Волкогон и сегодня время от времени приходит посмотреть на то, как работают строители. Появился он и во время нашей «экскурсии».

«Я с 1977 года тут живу, — говорит он. — Думаю, если бы не присматривал, было бы с этим зданием то же самое, что и с лесхозом или с маслозаводом. Гонял тут молодежь постоянно. Зла больше от калининградцев было, конечно, потому что всех местных я знаю. Тут и парк хотели вырубить. Люди приехали и сначала поваленные деревья решили распиливать (тогда ветром несколько штук уронило), а потом принялись и здоровые деревья валить. Мне пришлось звонить собственникам, чтобы они приехали и разбирались с ними. Удалось тогда остановить».

То, что основные работы ведутся не на главном фасаде крайсхауса, а со стороны двора, бросается в глаза в первую очередь. По словам Вячеслава Воронина (он, к слову, уверяет, что все исторические элементы остаются на своих местах), это связано с недавними съемками фильма.

«У нас тут задержка в несколько месяцев произошла из-за съемок фильма „Момент истины“ (с Безруковым который), — рассказывает Воронин. — В свое время они начинали тут работать с этим фильмом, а потом им еще один эпизод потребовалось снять. Интересовал съемочную группу в первую очередь фасад, а также несколько комнат, где по сюжету располагались штаб и лазарет. Мы уживались с ними, конечно, но у нас к началу съемок леса уже стояли. Нам пришлось их демонтировать, так как они в кадр попадали. Мы на это пошли, потому что знали — если здание в кино попадает, это с точки зрения маркетинга интересно. Люди могут кино посмотреть, заинтересоваться и поехать смотреть. Пока все выглядит так, как будто киношники только-только съехали, поэтому и окна, как вы видите, до сих пор газетами крест-накрест заклеены. Мы им сказали, что все это можно оставить, потому что окна мы все равно планируем менять».

В левом крыле здания кинодекораторы основательно переделали под свои нужды актовый зал: часть его отделили перегородкой с декоративными элементами, а на месте одного из дверных проемов вырос высокий бутафорский камин.

«За стенкой у них, по сюжету, узел связи был, — поясняет Воронин. — Это помещение мы так и оставим. Здесь могут потом проходить семинары, чайные церемонии, вечеринки и другие подобные мероприятия для отдыхающих. На входе будет маленькая библиотека, в центре — бильярдный стол, который можно будет переоборудовать в обычный стол».

«Уже не первый случай, кстати, когда нашими объектами киношники интересуются, — добавляет компаньон Воронина Алексей Павликов (гендиректор компаний „Калининградский завод строительных материалов“ и „Балтэнергосервис“, один из инвесторов замка Тапиау, и исторической гостиницы в Черняховске — прим. „Нового Калининграда“). — В замке Тапиау у нас до этого „По законам военного времени“ снимали».

И все-таки главное, что уже удалось сделать инвестору — это кровля. О ней ранее уже рассказывал подрядчик этого объекта, руководитель компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых. По его словам, именно замена черепицы спасла здание от перманентного разрушения.

«Крайсхаус — это объект культурного наследия, и черепица тут является предметом охраны, — поясняет Вячеслав Воронин. — В общем, нам нужно было найти идентичную черепицу, а она особой формы. Либо по области искать (достать необходимый объем было нереально), либо с производителем поработать. Мы нашли завод, который до сих пор выпускает подобный тип черепицы. Однако он в Германии находится, а у нас ведь санкции, как известно, поэтому везти пришлось через Киргизию — мы восемь месяцев ожидали поставки».

Старый кровельный материал, как ранее уточнял Валерий Щербатых, тоже не пропадет. Сейчас он сложен на паллеты, и его планируют использовать на других объектах.

Здание крайсхауса, построенное по проекту архитектора Фридриха Хайтманна (он же, к примеру, проектировал кирху Королевы Луизы, а также ряд других знаковых объектов в Кенигсберге), меняет хозяев не в первый раз, и каждая смена приносит с собой новое назначение объекта. Сразу после войны в бывшей окружной администрации размещалась средняя школа, в 1950-е туда переехал детский дом, а с начала 1970-х — санаторная школа-интернат № 6. Сегодня здание приспосабливается под круглогодичный дом отдыха. Запуск проекта, по словам Вячеслава Воронина — это не отдаленные перспективы, он намечен на 2025 год (ранее глава Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев сообщал о готовности инвестора открыть объект для посетителей в 2024 году).

«Это будет многофункциональный профилакторий, — говорит Воронин. — Когда мы инвестсовет проходили, было пожелание от администрации, чтобы сюда включили элементы аюрведических процедур („Википедия“ называет Аюрведу системой альтернативной медицины с историческими корнями в Индии и считает ее псевдонаукой — прим. „Нового Калининграда“). Они сказали, что в области спрос есть, а предложения нет. Попросили, что можно сделать. Мы нашли ассоциацию врачей Аюрведа, она в России существует, оказывается. Дипломы по этому направлению выдают в Новосибирске. С институтом Аюрведы мы связались. Как только будет более-менее сделана планировка, сюда врач приедет, посмотрит и даст конкретные рекомендации. Но вообще массажные и процедурные кабинеты у нас уже предусмотрены в цокольном этаже».

Прямо под крыльцом крайсхауса находится просторное подземное помещение, в котором ранее находилась угольная котельная со складом. В течение долгого времени подземное угольное хранилище использовалось жителями как свалка. Прораб Василий Гайналий уверяет, что жители просто воспользовались открытым люком хранилища, в который выбрасывали отходы из ближайших домов: «Мусора там было по колено». Сейчас над назначением расчищенных помещений еще раздумывают.

«Котел и саму чугунную топку с дверцей мы планируем использовать как декор, — демонстрирует спиленное „железо“ Вячеслав Воронин. — Вырвать два котла и сдать их в металлолом, когда здание было заброшенным, к счастью, не успели. Чтобы нам их демонтировать, пришлось заморочиться — снаружи они были обложены шамотным кирпичом. Здесь была очень интересная система: приезжала машина, которая выгружала уголь через люк (местные говорят, что в подземном хранилище вагон угля помещался). Дальше кочегары лопатами уголь грузили в тачки и по пандусу подвозили его к подъемнику. Емкость с углем поднималась электроподъемником и подвигалась к топке по двутавровой балке».

Профилакторий (ранее инвесторы называли его спа-комплексом «Бельведер» и рассказывали о планах вложить в проект около 1 млрд рублей), по словам Воронина, будет использоваться в том числе и как обычный отель.

«На первом этаже у нас будет рецепция, ресторан и кухня, а также часть административных помещений, — говорит он. — В правой части цоколя планируем массажные и косметологические кабинеты разместить, а также хамамы и сауны с выходом к уличному бассейну. Второй и третий этажи почти полностью будут заняты номерным фондом, поэтому сюда будут подниматься лифты (в том числе служебный), а мансардный этаж мы переделаем в зал для йоги».

Основная проблема инвестора, связанная с отделкой помещений — отсутствие исторических фотографий интерьеров .

«К сожалению, фотографий осталось очень мало, — продолжает Воронин. — Об обстановке мы можем судить лишь по школьным снимкам. Один из наших охранников — местный парень. Его отец здесь учился, и дома у него есть фотографии с выпускного. Мы сейчас ждем, когда он их найдет. Надо понимать, что все архивные документы находятся в Германии, и нам их по понятным причинам не дают. С другой стороны наш главный инженер Валерий Щербатых сейчас занимается комплексным научным исследованием (общую концепцию нам делал Артур Сарниц). Эксперты у нас и в Москве работают. Вся доступная информация у нас потом появится. Насколько я помню, по малому зданию (речь идет о доме № 4А на Советской улице, которое ранее инвесторы называли будущим апарт-отелем — прим. „Нового Калининграда“), где после войны было общежитие, все уже собрано. Удалось установить, что в нем жил хормейстер, руководивший хором кирхи».

Как сейчас уверяет Алексей Павликов, в «малом здании» на улице Советской (до появления арендаторов оно тоже было заброшенным) разместится лечебный корпус. В нем фасадные и кровельные работы закончены, и подрядчик перешел к отделке помещений.

Несмотря на то, что рядом с этим корпусом накануне было спилено несколько возрастных деревьев, бизнесмены уверяют, что к парку за зданием соседствующего с ним крайсхауса (его площадь, по словам Воронина, составляет четыре гектара) будут относиться бережно. «Мы еще не делали обследование парковых деревьев, но нам бы хотелось по максимуму парк и аллею сохранить», — сообщил Павликов.

Временное закрытие территории на ремонт стало проблемой для властей муниципалитета. Оказалось, что на заднем дворе бывшего крайсхауса проводились городские праздники. Инвесторам пришлось «разруливать» и это вопрос.

«Сцена на этом месте ставилась, а теперь забор наш строительный тут стоит, — объясняет Воронин. — Мы предложили мероприятия проводить у замка — мы сами там уже однажды фестиваль провели. „Хранители руин“ туда приезжали, субботник организовали».

Несмотря на появление строительного забора, объект нельзя назвать закрытым. Инвесторы говорят, что к ним приводят туристов. Внутрь здания пока никого не пускают, но фотографировать его внешний вид не запрещается. Воронин уверен в том, что после восстановления крайсхауса туристы массово будут пользоваться его услугами. «Это доминанта городка, точно такая же как кирха и замок. Люди уже сейчас потоком сюда идут. В будущем, я думаю, интерес только вырастет», — убежден он. «Еще большая удача, что здание почты и еще один дом напротив попадают в программу капремонта», — включается в разговор еще один компаньон Воронина Игорь Билоус (гендиректор подмосковной компании «Элмонт», также занимающийся восстановлением замка Тапиау и нескольких объектов в Черняховске — прим. «Нового Калининграда»).

По договору «вовлечения в хозяйственный оборот» (облвласти выдали на ревитализацию объекта 460 млн рублей, половину из которых — в кредит, а остальное — безвозмездно) крайсхаус должны привести в порядок и «запустить» в течение пяти лет. При выполнении этого условия инвесторы смогут приобрести здание по оценочной стоимости. «Если не ошибаюсь, его сейчас в 13 миллионов оценивают», — поясняет Вячеслав Воронин.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград