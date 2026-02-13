Инвестор назвал новый срок открытия первой гостиницы в Железнодорожном

Гостевой дом отельного типа при бывшем крайсхаусе в Железнодорожном (дом № 4А на улице Советской) должен открыться летом 2026 года. Об этом «Новому Калининграду» рассказал инвестор проекта, гендиректор компании «Бартия» Вячеслав Воронин.

«Да в этом году хотим открываться, настрой — летом. Сейчас идёт чистовая отделка, а это самое кропотливое дело», — заметил он.

В ноябре 2024 года Воронин рассказывал, что на тот момент вокруг здания заканчивали благоустройство, а фасадные работы уже полностью были завершены.

При этом отмечалось, что гостевой дом на улице Советской — не самостоятельный объект — он должен быть привязан к санаторию, который разместится в стенах бывшего крайсхауса.

«Это будет спальный корпус санатория, — рассказывал Воронин. — В здании бывшего крайсхауса у нас будут большие номера повышенной комфортности, а в этом здании, где раньше жил хормейстер кирхи Гердауена, у нас разместятся номера немного другого уровня. Их смогут снимать те, кто не захочет тратиться на номера высокого класса».

Отметим, что за полтора года сроки открытия гостевого дома были значительно скорректированы. Ранее проект планировалось запустить летом 2025 года.

Крайсхаус и здание на Советской улице «Бартия» арендовала на 20 лет в августе 2022 года. По договору «вовлечения в хозяйственный оборот» (облвласти выдали на ревитализацию объекта 460 млн рублей, половину из которых — в кредит, а остальное — безвозмездно) крайсхаус должны привести в порядок и «запустить» в течение пяти лет.