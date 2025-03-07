Вид на море, люстра Swarovski и винная комната: топ дорогих квартир в Пионерском

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» «переместилась» в Пионерский, чтобы посмотреть, как изменилось предложение элитных квартир в приморском городе с декабря 2023 года. Анализ сайтов «Авито», «Циан» и «Домклик» показал, что самые дорогие объекты, в отличие от Светлогорска и Зеленоградска, остались примерно в той же ценовой категории. Квартира, оказавшаяся на вершине топа, даже подешевела за год на 2,2 млн. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 6 марта 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Четырёхкомнатная квартира в Комсомольском переулке — 38 млн рублей

Квартира площадью 134 м² находится на пятом этаже семиэтажки 2009 года постройки в Комсомольском переулке. За 38 млн рублей нынешний владелец готов уступить будущим право «наслаждаться прогулками в сосновом бору и на набережной Пионерского». Из краткого описания с большим количеством восклицательных знаков можно понять, что «в квартире три спальни и большая кухня-гостиная, в каждой комнате кондиционер, везде подогрев полов». Также упоминается итальянская плитка-хамелеон, меняющая цвет при разном освещении, двери, выполненные по индивидуальному проекту из ясеня и закаленного стекла, кухонный гарнитур с электродоводчиками и стеклянными фасадами.

Жилая площадь — 80 м², кухня — 35 м². Стоимость квадратного метра — 283 582 рублей. Квартира повторно была выставлена на продажу в ноябре 2024 года за 33,5 млн. С тех пор цену повышали дважды — в декабре и феврале. Согласно данным указанных сайтов, в настоящее время это самый дорогой объект, выставленный на продажу в Пионерском. В декабре 2023 года он также был на верхушке топа и стоил 40,2 млн.

Пятикомнатная квартира в Комсомольском переулке — 36 млн рублей

Квартира площадью 170 м² продаётся на пятом этаже восьмиэтажки 2011 года постройки в Комсомольском переулке. Автор объявления преподносит объект как «уникальное сочетание комфорта и роскоши», «шикарную квартиру на первой линии Балтийского моря» и «идеальное место для жизни или отдыха», в котором «ваши мечты становятся реальностью».

В стоимость входят «непередаваемый вид на море», а также интерьер, который «оформлен с безупречным вкусом». «Все предметы обстановки выполнены из дорогих и качественных материалов, создавая атмосферу уюта и строгости. Итальянская сантехника, высококачественные душевые кабины, ванные и керамика от лучших итальянских брендов добавят нотки стиля и современности в ваш новый дом», — гласит описание. Владелец подчёркивает, что «каждый элемент квартиры был выбран с особым вниманием к деталям, чтобы создать гармоничное пространство для вашей жизни».

Увлекшись эмоциональным описанием «мечтательного дома у моря», автор объявления вдруг вспоминает о конкретике, и мы всё-таки узнаём, что в квартире «с самыми видовыми характеристиками» есть две спальни по 18 м², две «стильные ванные комнаты» по 10 м², светлая гостиная площадью 24 м² с выходом на «идеальную для семейных вечеров или приёма гостей» лоджию, «уютная кухня с современными решениями, которая станет настоящим центром кулинарного вдохновения» (14 м²), удобная гардеробная (11 м²) и винная комната с выходом на лоджию для хранения «ваших любимых напитков».

Не обошлось и без дверей из натурального дерева, стен с венецианской штукатуркой и «люстр Swarovski», которые остаются при продаже. Последний бонус — «возможность разделить квартиру на два отдельных объекта недвижимости».

Квартира была выставлена на продажу 10 декабря 2024 года за 50 млн рублей. Через два дня стоимость снизили до 39 млн, в январе 2025-го — до 36. Цена квадратного метра — 211 765 рублей.

Двухуровневая пятикомнатная квартира — 30 млн рублей

Пятикомнатная квартира площадью 150 м² расположена на 6-7 этаже семиэтажки 2011 года постройки. Из описания, занимающего менее двух строчек, потенциальные покупатели узнают, что в доме автономное отопление, а расстояние до моря — 50 метров. В характеристиках объекта также упоминаются лоджия, евроремонт, раздельный санузел, закрытая территория, открытая парковка, детская площадка, газ и грузовой лифт. Тип дома — монолитный.

Стоимость квадратного метра — 200 тыс. рублей. Годом ранее объект также располагался на третьей строчке топа. Цена с тех пор не изменилась.

Двухуровневая квартира напротив соснового бора — 27 млн рублей

В том же доме выставлена на продажу ещё одна двухуровневая пятикомнатная квартира площадью 151 м² на 6-7 этаже. «Самый прямой собственник» предупреждает, что объект требует ремонта. Его также «реально переделать в две двухкомнатные квартиры», т.к. «на каждом уровне дверь в подъезд».

В числе указанных характеристик — панорамное остекление, два санузла, два кованых балкона, автономное отопление, закрытая территория с видеонаблюдением, пандус, лифт, трёхметровые потолки и вид на море. Красивый сосновый бор за домом, первая береговая линия и спуск к морю прилагаются.

Объявление было размещено на сайте в августе 2020 года с ценником 12 млн рублей. С тех пор стоимость менялась 15 раз в обе стороны. Указанная цена, как пишет автор, «действительна пока не подан встречный объект». Квадратный метр — 178 808 рублей.

Пляжные апартаменты — 25,567 млн рублей

Апартаментами площадью 69,1 м² можно обзавестись на пятом этаже шестиэтажного здания на ул Портовой. Апарт-отель «на самом берегу Балтийского побережья» «с собственным выходом на пляж» был сдан в 2023 году. «Ничего подобного нет, и в ближайшее время не появится», — гласит описание.

За указанные миллионы предлагаются «все возможности курорта и даже более панорамные виды, удобные практичные планировки, современная инфраструктура, обеспечивающая комфорт и безопасность». Будущих владельцев элитных квадратных метров также ждут «широкая видовая терраса на крыше с беседками и детскими площадками, пляжный ресторан с панорамным видом и первоклассным сервисом», продуманная планировка, подземный паркинг и «современное благоустройство для комфортного передвижения».

«Райский уголок» в «качественном сером ключе» был выставлен на продажу в декабре 2024 года за 22 млн 112 тыс. рублей. В феврале 2025-го цену подняли почти на 3,5 млн. Стоимость квадратного метра — 370 000 рублей.

Текст: Игнат Родионов, фотографии и эскизы с сайтов cian.ru и avito.ru