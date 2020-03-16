Аншлаг под запретом: как театры и концертные площадки будут работать на «карантине»

С 17 марта по 30 апреля в Калининградской области вводится режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. Всё это время в регионе нельзя будет проводить мероприятия, количество участников которых превышает 300 человек в помещении и 600 человек на открытом воздухе. Так многие концертные и театральные площадки оказались «вне закона». «Афиша Нового Калининграда» рассказывает, как будут работать в новых условиях театры, клубы и музеи.

Клуб «Вагонка» намерен точно следовать всем постановлениям и рекомендациям правительства относительно коронавируса. «Мы понимаем сложность ситуации, — говорит владелец „Вагонки“ Андрей Левченко. — Если бы [власти] приняли решение закрыть всё, я бы это одобрил. Больше всего непонимания и соблазна возникает, когда в одном городе можно собираться по 5000 человек, в другом по 1000, а где-то по 300. Должно быть единое правило. Лучше посидеть две недели дома, чем потом расхлёбывать. Мы уже точно переносим концерт „Касты“ и Моргенштерна. Конечно, экономически это очень тяжело. У нас нет танцев, „Вагонка“ зарабатывает только на концертах. Мы попадаем в очень неприятную ситуацию, но жизнь и здоровье людей важнее, чем все наши проблемы». Организаторы обращают внимание, что концерты не отменяются, а переносятся. Афиша с новыми датами будет опубликована в ближайшие два дня.

Клуб Yalta отменять мероприятия не намерен, но готов сократить количество продаваемых билетов до 300. Пока что перенесён только один концерт — это выступление Noize MC, которое должно было собрать большое число людей. «Сейчас у нас 20, 21 и 22 марта планируются концерты. Это группа „Тараканы“, „День Святого Патрика“ и Black Rave вместе с Jane Air. Будем предпринимать санитарные меры. Может, выдадим перчатки или поставим санитайзеры, пока всё это в разработке», — пояснили в клубе.

Platinum готов устраивать для 300 гостей вечеринки, но не концерты. «Мы уйдём в минус, если будем проводить концерты для 300 человек, — говорит арт-директор клуба Олег Самарин. — Сейчас ведутся переговоры с артистами по поводу переноса выступлений на более поздние сроки. Конечно, ничего отменять мы не хотим. Деньги уже отправлены артистам — мы не можем анонсировать концерт, если не отправили предоплату. Придётся ужиматься и считать посетителей, но безопасность и здоровье важнее».





Театр-эстрады «Янтарь-холл» отменил все мероприятия с 17 марта по 30 апреля. Новые даты обещали анонсировать в ближайшее время. Все приобретенные билеты будут действительны. Если вы всё же хотите сдать билеты, вам без проблем вернут 100% потраченных денег. Афиша Кафедрального собора остаётся без изменений, но вот попасть на концерты не смогут больше 300 гостей.

Филармония на период режима повышенной готовности отказывается от всех детских спектаклей и концертов. «Всё в подвешенном состоянии. С утра идут совещание за совещанием. Уже известно, что скрипач Дмитрий Хахамов и альтистка Каролина Эрера не смогут попасть на закрытие фестиваля „Музыкальная весна“ 28 марта. Оба они живут в Европе. Две другие исполнительницы — Элиза Агаева и Лиссане Альтров — живут в Эстонии, но у них есть российское гражданство, и они надеются попасть в Калининград», — сообщила начальник информационного отдела Вероника Николаева. По её словам, ограничение посетителей сильно не затронет концерты филармонии — зал рассчитан всего на 400 посетителей, однако большие премьеры всё же придётся перенести. Так, откладываются четыре апрельских проекта, посвященных 75-летию Победы.

Глава ивент-агентства Kaliningrad Event Михаил Шрамко также заявил о переносе гастрольных спектаклей, но не об отказе от них. «16 марта мы играем „Собачье сердце“ в Драмтеатре, но это последний день. Остальные концерты и спектакли перенесем на более поздний срок. Мне кажется, что карантин закончится 30 апреля, так как новая Конституция уже будет принята, и смысла в карантине уже не будет. Все билеты действительны на новые даты. Мы не плачем и не унываем», — сказал Шрамко.





Драмтеатр оставляет афишу без изменений, но вот попасть на спектакли на большой сцене смогут не больше 260 зрителей за раз. Это только треть зала. Постановки на малой сцене, которые могут посетить около 80 зрителей, будут идти в штатном режиме. Временно вводится возврат стоимости билетов в полном объёме без штрафов вплоть до дня проведения мероприятия. Детские спектакли на время «карантина» здесь решили полностью отменить. Сейчас в театре, как признаются сотрудники, «приятно пахнет хлоркой». Три раза в день проводится влажная уборка, а дверные ручки обрабатывают каждый час.

Также отменил детские спектакли и Музыкальный театр, но пока до 31 марта. Дальше решение будет приниматься в зависимости от обстоятельств, которые меняются очень быстро. На взрослые спектакли с 17 марта пускают не больше 250 зрителей (если посчитать актёров, монтировщиков, смотрителей, как раз получатся разрешённые 300 человек). «Для нашего театра это не катастрофические изменения, — говорит художественный руководитель Елена Альфер. — Всего у нас в зале 420 мест. Балкон большой, и если его не считать, 250 — это почти полный зал. Конечно, финансовые потери есть. Мы снимаем детские спектакли, но взрослых спектаклей наоборот будет больше».

«Тильзит-театр» решил отменить все спектакли с 19 по 22 марта. В дальнейшем решение о показах будет приниматься в зависимости от развития ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора. Информацию о репертуаре с 26 марта по 29 марта обещают разместить на сайте театра 23 марта.

Изменений в работе кинотеатров пока не наблюдается, однако Ассоциация владельцев кинотеатров России рекомендует ограничить продажу билетов до 100-150 на один кинозал. О сокращении времени работы, сославшись на коронавирус, заявила только «Заря». С 19 марта кинотеатр будет работать с 15:00 до 21:30. В таком режиме «Заря» планирует оставаться две недели.







Калининградские музеи продолжают работать в штатном режиме — всё-таки одномоментно там редко находятся сразу по 300 человек. Решение о закрытии государственных музеев могут принять только власти. Тем не менее Музей янтаря просит воздержаться от визитов, если у вас есть симптомы ОРВИ. «В нашем учреждении работают смотрителями пожилые люди, давайте вместе позаботимся об их здоровье. Кроме того, и значительная доля наших посетителей — люди старшего возраста. А что касается детских групп, мы уверены, что многие родители примут решение не отпускать детей в туристические поездки в такое неспокойное время», — отмечают сотрудники. В Музее искусств утверждают, что единовременно экспозиции посещают не более 50 человек, а на мастер-классы и экскурсии приходят не более 20. Учреждение продолжает работать в привычном графике.

Так же и Музеей Мирового океана. Здесь, по словам сотрудников пресс-службы, ещё и разрабатывают «антикарантинную» экскурсию на открытом воздухе. При этом музею пришлось отменить массовые мероприятия. На неопределённый срок перенесён День селёдки, без очередей за копчёной скумбрией на котором уже сложно представить калининградскую весну. Праздник в честь 30-летия ММО, который должен был состояться в апреле, также придётся перенести.

Музей-квартира Altes Haus всё же решил отменить массовые мероприятия «до более благополучных времен» (экскурсии остаются в силе). Ещё более решительно поступил Калининградский зоопарк. «Мы отменяем праздники, тематические дни и экскурсии до конца апреля, но в остальном зоопарк работает в прежнем режиме. Никаких ограничений на посещение мы не вводим, — рассказала пресс-секретарь Екатерина Михайлова. — Делаем запас антисептических средств и средств для мытья рук, вводим дополнительную санитарную обработку. Везде в обязательном порядке есть мыло, одноразовые салфетки для рук и горячая вода».