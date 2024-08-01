«Реплика», «Вдохновение», «СЛОН»: представлена программа кинофестиваля «Короче»

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Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» (18+) представил конкурсную программу этого года. В короткометражную секцию вошло 32 фильма, в дебютную — семь полнометражных, сообщили организаторы фестиваля.

На фестивале можно будет увидеть полнометражную романтическую комедию «Втроём» про работницу Минкультуры, фантастическую драму «Реплика» о соперничестве братьев и драму «Чистый лист» про поиски себя. Помимо этого, впервые будут представлены фильмы «СЛОН» о последнем свидании офицера Георгия Осоргина со своей женой перед его гибелью в Соловецком лагере особого назначения; чёрно-белый психологический триллер «Вдохновение» и экологическая комедия «Говорит Земля».

«В этом году, на мой взгляд, собрался самый сильный конкурс за все четыре года нашей работы с Вадимом Рутковским (кинокритик — прим. „Нового Калининграда“) на фестивале „Короче“. Авторы, за работами которых мы следим с нашего первого „Короче“, на протяжении этих лет набирают опыт и мастерство, творчески растут и удивляют нас снова и снова. <...> Вы найдете в конкурсе как уже знакомые имена тех, кто получал призы на фестивале, так и наши свежие находки, которые, я уверена, станут открытием для киноиндустрии», — рассказала отборщик программы Надежда Королёва.

В этом году на фестивале также пройдёт специальная конкурсная программа «Короче.Звёзды», победителя в которой выберут сами зрители. В ней представлено 11 кинокартин.

Напомним, что фестиваль «Короче» пройдёт с 20 по 25 августа в Калининграде. Фильмом открытия станет новая кинокартина Романа Михайлова «Жар-птица» — «сказка о связи миров живых и ушедших, о свете как ткани мира, о театре и свободе».

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