В Калининграде в выходные пройдет юбилейный фестиваль «Цифровая история» (программа)

В субботу и воскресенье, 28 и 29 июня, в Калининграде будет проходить юбилейный XX фестиваль «Цифровая история» (12+). В этом году заявленная тема «Тайны всех океанов». Место проведения — драматический театр. Об этом сообщается на официальной странице фестиваля «ВКонтакте».

В программе фестиваля:

28 июня, суббота

11:30–12:00. Встреча гостей. Интерактивные выставки

12:00. Открытие фестиваля

– Ксения Чепикова, Dr.phil, историк, популяризатор науки, переводчик, университет Йены (Германия): «Летучий голландец: история легенды»

– Григорий Прядко, писатель, исследователь криминальных традиций зарубежных стран: «Америго Веспуччи: как и почему он дал имя целому континенту»

– Созонт Сингх, кандидат исторических наук, специалист по истории флота: «Реальный остров сокровищ»

– Борис Мегорский, заведующий отделом эстампов и фотографий Российской национальной библиотеки, исследователь, реконструктор, автор книг по военной истории петровского времени: «Оборона Котлина 1705»

– Борис Кипнис, военный историк, преподаватель, автор спецкурса по истории России XVIII века: «Мореход Матвей Герасимов»

– Анастасия Кругликова, историк, преподаватель: «Два сражения Айвазовского»

– Спецгость: Николай Николаевич Миклухо-Маклай-младший — ученый, продюсер и режиссер документальных фильмов, коллекционер материальной культуры Папуа-Новой Гвинеи.

– Егор Яковлев, директор научно-исследовательского проекта «Цифровая история», дважды лауреат просветительской Премии «Знание»: «Спасение моряков в Мессине»

29 июня, воскресенье

10:30–11:00. Встреча гостей. Интерактивные выставки

11:00. Открытие фестивального дня



– Владимир Нагирняк,военный историк, специалист по подводной войне 1939-1945 годов, также известной как «Битва за Атлантику»: «Взятие Пиллау и «секретный фарватер»»

– Константин Петунин, исполнительный директор РО РВИО в Калининградской области, кандидат исторических наук: «Десант на косу Фрише-Нерунг»

– Сергей Махов, специалист по истории войны на море в эпоху паруса XVI — XIX веков: «Робинзон Крузо: исторический анализ романа»

– Кирилл Назаренко, доктор исторических наук, заместитель директора Института истории СПбГУ: «Гардемарины 3: исторический анализ фильма»

– Егор Яковлев, директор научно-исследовательского проекта «Цифровая история», дважды лауреат просветительской Премии «Знание»: «Человек-амфибия: исторический анализ романа А. Беляева»

– Спецгости: Мария Семёнова, писатель, литературный переводчик, наиболее известна как автор серии книг «Волкодав», и писатель, сценарист, переводчик Анна Гурова: «Драккары и путешествия викингов».

Билеты можно приобрести по ссылке.



Напомним, в 2024 году фестиваль «Цифровая история» прошёл в Калининграде 20-21 июля. Одним из специальных гостей был публицист и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков.