Кое-что, кроме поздравлений: выставки, премьеры и концерты в городе с 6 по 8 марта

В дополнение к неизбежным пятничным букетам цветов и комплиментам «Афиша Нового Калининграда» по традиции рассказывает о разных способах провести наступающие длинные выходные.



Историк моды, телеведущий Александр Васильев, несколько дней назад поделившийся своим мнением относительно тевтонских замков на территории Калининградской области и стеклопакетов в окнах старых домов, вообще-то привез сюда свою выставку «Звуки моды» (12+). Она открылась буквально накануне в Музее искусств, а её экспонатами стали сценические наряды российских певиц и актрис из коллекции Васильева. «Мне потребовалось несколько лет, чтобы собрать под одной крышей более полусотни самых узнаваемых нарядов, принадлежавших самым ярким звёздам отечественной сцены — от Клавдии Шульженко и Аллы Баяновой до Валерии и Кристины Орбакайте. Экспозиция наглядно соединила в себе два таких понятия как „мода“ и „музыка“», — описывает выставку владелец коллекции. В экспозиции представлены также наряды Аллы Пугачёвой, Тамары Гвердцители, Аиды Ведищевой, Валентины Толкуновой, Лаймы Вайкуле, Лолиты Милявской, Веры Брежневой, Ани Лорак, Людмилы Гурченко, а дополняют коллекцию украшения, аксессуары, флаконы духов, пудреницы, губные помады и туалетные принадлежности.





Несколько более прикладной характер носит новое интерактивное выставочное пространство (0+) в главном корпусе Музее Мирового океана. Там экспонатами стали 12 объектов, позволяющие «опробовать» основные законы природы. «Каждый, кто попадёт сюда, сможет почувствовать себя волшебником: создавать вихри и водовороты, метать молнии, играть мячиком на струе воздуха или в теннис мыльными пузырями. <...> Например, раскрутив „Водоворот в разрезе“, мы увидим, как центробежная и гравитационная силы влияют на жидкость. А „Водяная воронка“ продемонстрирует вихревые образования, конечно же, не без помощи посетителей. Особенности искрового разряда и принципы работы молниеотводов в море покажет объект со звучным названием „Гром и молния“», — описывают новое пространство в музее. Однако доступ на выставку ограничен — посетить ее можно, лишь записавшись на урок-экскурсию (актуальное расписание лучше уточнить перед походом непосредственно в музее). Проводят занятия специалисты музея.

В драмтеатре 6, 7 и 8 марта — премьера: детектив «Тайна парижских бриллиантов» (12+). Спектакль ставил главный режиссер петербургского Театра им. Комиссаржевской Леонид Алимов, в его основе — новелла Э.Т.А. Гофмана «Мадемуазель де Скюдери. Хроника времён Людовика XIV», которая, как замечают в театре, еще никогда не ставилась на русской сцене. «Этот спектакль — наше признание в любви к театру как к самому прекрасному месту на земле», — цитируют в областной драме Алимова. Детективную историю XVII века он представил как «театр в театре», на этой идее основано и сценическое оформление спектакля. «Сцена будет напоминать бумажный театр. Такие вырезанные домики с порталами, кулисами, декорациями и бумажными силуэтами людей были в моде у европейских аристократов в 18-19 веках. <...> Зато костюмы в спектакле — исторические, с драгоценностями, в стиле «тяжелый люкс», — говорит художник-постановщик Анвар Гумаров.

В музтеатре 7 и 8 марта тоже премьера — мюзикл В. Баскина «Великий Гэтсби» (12+) по одноименному роману Ф. Фицджеральда в постановке Сергея Егорова. В основе сюжета, разумеется, история любви Джея Гэтсби к девушке из высшего общества Дэйзи Бьюкенен — в общем, почти как в фильме, но в театре, в исполнении калининградских актеров. В музтеатре постановку описывают как «феерию, овеянную золотой пылью эпохи джаза, сухого закона и стиля арт-деко», обещая «яркие музыкальные и танцевальные номера».

«Янтарь-холл» вечером 6 марта ждет поклонников «самой романтичной и элегантной пары российской эстрады» Леонида Агутина и Анжелики Варум (12+). В филармонии 7 марта — концерт дуэта из Японии «Hide x Hide» (6+) (Хидэки Оноуэ — сямисэн, Хидэки Исигаки — сякухати), к которому также присоединится органистка японского происхождения Хироко Иноуэ (в программе: Гендель, Григ, Рахманинов, Таривердиев). В клубах — поп-дуэт Джаро & Ханза (6 марта, Platinum, 18+), «нестыдная» русскоязычная поп-певица Алена Швец (7 марта, Yalta, 12+), рок-группа «Нервы» (8 марта, «Вагонка», 12+) с программой, посвященной своему десятилетию.





Хороших выходных!

События с 6 по 8 марта: